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俄罗斯、亚美尼亚外长通电话讨论纳卡地区冲突

2020年10月05日09:01  来源：新华网
 

新华社莫斯科10月4日电（记者吴刚）俄罗斯外交部长拉夫罗夫4日同亚美尼亚外长姆纳察卡尼扬通电话，讨论纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区冲突。

据俄外交部4日发表的公报，两国外长讨论了围绕纳卡地区冲突的一系列问题，寻求解决问题的出路。俄方对冲突造成平民伤亡不断增加表示关切。公报提及纳卡地区必须尽快实现停火。

公报说，两国外长重申愿依据俄美法三国总统联合声明、在欧洲安全与合作组织（欧安组织）明斯克小组共同主席国主持下，协助相关方回到通过政治外交途径解决纳卡问题的轨道上来。

亚美尼亚和阿塞拜疆9月27日在纳卡地区爆发新一轮冲突，双方均指责对方违反停火协议和率先发动军事进攻。

纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，亚美尼亚与阿塞拜疆为争夺纳卡地区爆发战争，亚美尼亚占领纳卡地区及其周围原属阿塞拜疆的部分领土。1992年，欧洲安全与合作会议（欧安组织前身）成立由12国组成的明斯克小组，俄罗斯、美国、法国三国为共同主席国。有关纳卡问题不同级别谈判在明斯克小组框架内陆续举行，但未取得实质性进展。1994年，阿塞拜疆和亚美尼亚就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，两国之间的武装冲突时有发生。

俄美法三国总统10月1日就纳卡地区冲突发表联合声明，强烈谴责在纳卡冲突区接触线出现的暴力升级，呼吁冲突各方尽快停火并恢复谈判。

(责编：艾雯、杨牧)
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