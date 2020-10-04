新华社北京10月4日电 特稿：面对后疫情时代挑战 世界期待中国作用

新华社记者孙萍

新冠疫情给世界带来巨大冲击，百年变局加速演变，风险挑战有增无减。后疫情时代，能否有效应对挑战事关各国共同利益，事关世界稳定和可持续发展。

在联合国成立75周年系列高级别会议上，习近平主席就后疫情时代一系列重大问题做出全面深入阐释，为国际社会应对后疫情时代诸多挑战指明方向。各国对此深表欢迎，并期待中国在应对挑战过程中发挥重要作用。

护佑生命健康 促进全球卫生合作

9月21日，在位于纽约的联合国总部举行的联合国成立75周年纪念峰会上，第75届联合国大会主席博兹克尔致辞。 联合国成立75周年纪念峰会21日举行。与会代表表示，在世界面临诸多威胁与挑战、尤其是新冠肺炎疫情肆虐全球之际，国际社会更需坚持多边主义，加强全球合作。 新华社发（联合国供图/埃瑟金德尔·德贝贝摄）

后疫情时代，生命健康成为关键词。新冠疫情仍在肆虐，全球死亡人数突破100万。医学专家认为，即使人类战胜新冠疫情，仍可能再度遭遇重大传染病侵袭。

新冠疫情暴发以来，从物资援助到疫苗研发，从诊疗技术分享到构建更强有力的卫生治理体系，中国展现责任担当，为促进全球卫生合作、构建人类卫生健康共同体不断注入新动力。

构建人类卫生健康共同体需要国际社会持续不懈努力。海外人士认为，各国需要支持世界卫生组织发挥更大作用，加大在疫苗、药物、诊断试剂研发领域合作，提高其可及性和可负担性，直至全球疫情阻击战取得最终胜利。

哈萨克斯坦《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢利克·科尔容巴耶夫说，中国承诺在疫苗研发完成并投入使用后将其作为全球公共产品，回应了国际社会对发展中国家特别是最不发达国家能否得到疫苗的关切，将为提高疫苗的可及性和可负担性做出贡献。

马来西亚新亚洲策略研究中心主席翁诗杰认为，中国率先控制住疫情并实现复工复产，为各国树立典范并增添信心。中国政府坚持的生命至上、科学防治等理念不仅为各国战胜新冠疫情提供重要借鉴，也将对人类未来与疫病作斗争产生长远积极影响。

完善全球治理 共同抵御风险挑战

后疫情时代，能否化解风险挑战成为各国面临的“大考”。人类既要防范不断上升的非传统安全风险，也要警惕非传统安全风险与传统安全风险叠加交织引发的巨大危机。

当今世界面临地缘战略紧张局势、气候危机、数字技术阴暗面、新冠疫情等严重威胁。重大挑战没有边界，各国命运息息相关。应对风险挑战，迫切需要完善全球治理，加强团结合作，形成强大合力。

完善全球治理，首先需要坚持多边主义，维护联合国的权威和地位。

中国作为安理会常任理事国，一直是联合国事业的坚定支持者。今年联大会议期间，习近平主席又宣布一系列支持联合国的重大倡议和举措，包括向联合国新冠肺炎疫情全球人道主义应对计划再提供5000万美元支持、设立规模5000万美元的第三期中国-联合国粮农组织南南合作信托基金等。这些措施是中国促进国际和平与发展事业的主动作为，更是中国支持多边主义的扎实行动。

巴基斯坦《时代之声报》专栏作家阿斯拉姆·汗表示，中国从全人类的利益出发，坚定捍卫多边主义并支持联合国事业。只有坚持多边主义、构建人类命运共同体，人类才能战胜新冠疫情等全球性挑战。

古巴国际政治研究中心研究员爱德华多·雷加拉多认为，后疫情时代，国际社会亟需推动构建国际政治经济新秩序，推动联合国等国际组织改革和民主化。中国始终坚持多边主义与公平正义，将为提高发展中国家在全球治理中的发言权做出更大贡献。

推动经济复苏 秉持开放包容理念

后疫情时代，经济复苏成为各国共同期盼。受疫情影响，世界经济正在经历二战以来最严重衰退。同时，逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义盛行，世界经济雪上加霜。

经济全球化是客观现实和历史潮流。中国主张秉持开放包容理念，坚定不移构建开放型世界经济，维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制，旗帜鲜明反对单边主义、保护主义，维护全球产业链供应链稳定畅通。

今年以来，从广交会到服贸会再到进博会，从外商投资法和优化营商环境条例正式施行到新设立三个自贸区……中国向世界证明：中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才认为，中国经济腾飞奇迹印证了一个开放型经济模式的成功。目前，全球经济正面临严峻考验，单边主义和保护主义抬头，开放型世界经济将为各国提供资源共享、优势互补、合作共赢的机会。

后疫情时代，人类需要拥抱新型全球化，以实现均衡普惠发展。中国现代国际关系研究院世界政治研究所所长陈向阳说：“‘一带一路’建设秉持共商共建共享理念，有利于帮助发展中国家实现疫后复苏，有助于全球化向着均衡普惠方向发展。”

重塑发展理念 建设绿色美丽家园

后疫情时代，绿色和创新是各国发展的“必选项”。各种传染病和自然灾害屡屡发生警示人类，要尊重自然、顺应自然、保护自然，探索人与自然和谐共生之路；要改变发展方式和生活方式，实现生态环境保护与高质量发展的双赢。

中国政府郑重承诺，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。法国《回声报》刊文说，诸多环保人士听到这一消息时“不敢相信自己的耳朵”，称赞这一承诺为应对气候变化的《巴黎协定》注入了生命力。

后疫情时代，如何实现世界经济复苏和可持续发展？中国呼吁各国树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，抓住新一轮科技革命和产业变革的历史性机遇，推动疫情后世界经济“绿色复苏”，汇聚起可持续发展的强大合力。

格鲁吉亚《每日新闻网》主编阿弗坦迪尔·奥提纳什维利认为，中国站在对人类文明负责的高度，为全球环境治理做出重要贡献。在当前各国致力于抗击新冠疫情、推动经济高质量复苏的时刻，中国提出的绿色发展主张具有重要意义。

雷加拉多说，许多国家和国际机构已经认识到，如果不及时改变发展理念，将对大自然造成永久伤害。各国需要推动全球发展向绿色低碳转型，中国的减排承诺和新发展理念将有力推动世界可持续发展。（参与记者：刘天、张继业、朱婉君、赵焱、闫亮、林昊、梁辉）

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