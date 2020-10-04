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苏丹政府与反政府武装签署最终和平协议

2020年10月04日08:17  来源：新华网
 

10月3日，在南苏丹首都朱巴，苏丹主权委员会主席布尔汉、南苏丹总统基尔和乍得总统代比（前排左至右）展示最终和平协议。 新华社发（戴尼斯 摄）

新华社内罗毕10月3日电（记者杨臻）朱巴消息：苏丹过渡政府与反政府武装3日在南苏丹首都朱巴签署最终和平协议，以结束长达17年的敌对状态。

苏丹主权委员会主席布尔汉代表苏丹过渡政府签署协议，反政府武装联盟“苏丹革命阵线”旗下多支武装领导人签署了协议。协议内容涉及权力和财富分配、安全、司法以及帮助流离失所者返乡等。

南苏丹总统基尔、乍得总统代比、埃塞俄比亚总统萨赫勒-沃克·祖德以及沙特阿拉伯、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国和美国等国代表出席了协议签署仪式。

苏丹过渡政府与“苏丹革命阵线”8月31日签署初步和平协议。这被视为苏丹朝着在冲突地区恢复和平迈出的重要一步。

达尔富尔地区武装组织2003年起对抗苏丹政府。南科尔多凡州和青尼罗河州2011年开始出现武装叛乱，“苏丹革命阵线”于当年组建。

联合国安全理事会2007年授权在达尔富尔部署联合国和非洲联盟驻苏丹达尔富尔特派团。2019年4月，时任苏丹总统奥马尔·巴希尔领导的政府被军方推翻，苏丹过渡政府数月后成立，开始与达尔富尔等地区武装组织和谈。南苏丹政府2019年下半年以来斡旋并主持苏丹政府与“苏丹革命阵线”的和谈。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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