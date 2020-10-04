人民网>>国际

“技艺中国”主题展在英国开幕

2020年10月04日05:59  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社伦敦10月2日电  （记者张代蕾）2020年伦敦手工艺周“技艺中国”主题展2日在伦敦开幕。受新冠疫情影响，今年展览部分内容转为线上，与线下活动齐头并进。

　　据了解，本次“技艺中国”展以“生活中的艺用之美”为主题，展示中国30余位手工艺人及机构的50多件展品和视频作品，门类覆盖陶瓷、漆器、景泰蓝、刺绣、雕刻等。值得一提的是，展览还精选了云南、四川的“非遗”扶贫案例，如刺绣、银饰等，积极宣传非遗扶贫成果，特别是非遗助力妇女脱贫的成绩。

　　除了为期4天的线下展览，展览主办方还推出一系列线上宣传推广活动，并推荐15个手工艺短视频进入本届伦敦手工艺周“创作日”特别活动，集中宣传中国传统工艺魅力、推介中国手工艺人。

　　伦敦手工艺周主席居伊·萨尔特表示，6年前首届伦敦手工艺周就有中国内容的参与，他非常高兴今年再次看到“技艺中国”主题展，“我希望‘技艺中国’展能让伦敦手工艺周的参观者一饱眼福，感受这些美妙作品及艺术家的杰出才华，也让这些艺术家能与来自伦敦和世界各地的志同道合者交流互动。”

　　“技艺中国”展由中国国家对外文化贸易基地（上海）主办，上海艺术品博物馆协办，并得到中国驻伦敦旅游办事处的全力支持。受疫情影响，今年的伦敦手工艺周由5月延期到10月举行。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月04日 03 版）
(责编：牛镛、白宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved