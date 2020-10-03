美国总统特朗普将前往医院接受治疗

人民网华盛顿10月2日电(记者张梦旭) 据美国《纽约时报》报道，美国总统特朗普2日接受了一种治疗新冠肺炎的实验性药物疗法。白宫新闻秘书凯莉·麦肯尼在一份声明中说:“特朗普总统出现了轻微症状，略有疲倦但精神状态良好。他一整天都在工作。”出于慎重考虑，在白宫医生和医学专家的建议下，特朗普将在沃尔特·里德国家军事医疗中心接受几天的治疗，并在设在医院的总统办公室继续工作。

白宫办公厅主任马克·梅多斯2日上午透露，特朗普表现出轻微的、类似感冒的症状。有白宫官员透露，这些症状表现为低烧、咳嗽和鼻塞。白宫总统医生肖恩·康利博士在备忘录中披露，特朗普接受的治疗是由生物技术公司再生元开发的抗体混合物。此外，特朗普还服用维生素D、锌、褪黑激素、阿司匹林和法莫替丁。初步结果表明，在感染早期就开始这种疗法，可以降低体内病毒水平并缩短住院时间。

特朗普的竞选经理比尔·史蒂芬2日发布声明，特朗普和第一家庭成员参加的竞选活动，将改为视频或暂时延期，病毒检测为阴性的副总统彭斯将继续参与竞选活动。

美国民主党总统候选人乔·拜登当地时间2日中午发布推特表示，他和其夫人的新冠病毒检测呈阴性。“感谢你们的关心，这恰恰说明了保持社交距离、戴口罩的重要性。”

拜登2日上午发布了一条推特，祝愿特朗普和其夫人早日康复。他说：“我们将继续为总统和其家人的健康和安全祈祷。”

其他美国政界人士也纷纷表达了对特朗普早日康复的祝愿。美国国务卿蓬佩奥2日早晨发推特说：“特朗普总统和第一夫人的健康时刻在苏珊与我的挂念和祈祷中。愿你们俩早日康复。我们的国家正坚强地与你们站在一起！”

美国国防部发言人向媒体发布声明说：“埃斯珀部长和埃斯珀夫人、米利主席和米利夫人向总统和第一夫人表达他们的惦念和祈祷，愿他们早日康复。”五角大楼的声明还说，埃斯珀和参谋长联席会议主席米利9月27日曾在白宫见过特朗普。埃斯珀开始国际旅行前曾经做过两次新冠病毒测试，结果均呈阴性。他今天将再次接受测试，并按计划继续国际行程，不会提前返回美国。

国会众议院议长南希·佩洛西呼吁美国人民“为特朗普总统的健康祈祷”，并且表示美国政府的连续性和正常运作没有受到总统健康的影响。佩洛西还表示，“出于谨慎”，她周五早上接受了病毒检测，结果为阴性。

国会参议院少数党领袖、来自纽约州的民主党参议员查克·舒默发表声明说：“我祝愿特朗普总统和第一夫人梅拉尼亚·特朗普以及其它受感染的白宫工作人员早日康复。我与全国人民一起，为第一家庭的健康和安全祈祷。”

来自佛罗里达州的共和党籍国会参议员马可·卢比奥的推特说：“祈祷美国总统和第一夫人早日康复。”

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