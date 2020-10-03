泰国普吉孔院携手中文联盟推出线上学汉语课程

人民网曼谷10月2日电（记者孙广勇）2020年10月，由中文联盟和泰国普吉孔院联合推出的“考教结合”标准化线上汉语课程《HSK标准课程（1－2级）》正式开课。本系列在线课程将面向普吉孔院下属五所签约教学点的716位中文学员开放线上点播学习。这五所学校分别是：素叻府圣母玛利亚学校（Thidamaepra School）、甲米府阿玛众成公立中学（Ammartpanichnukul School）、董里府基督教学校（Christian Suksa School）、董里府唯千玛度中学（Wichienmatu Middle School）、董里府萨帕拉齐妮第二学校(Saparachinee 2 School)。

《HSK标准课程》是网络孔子学院精品在线课程，融合教育信息技术与国际汉语教学，建立“考教结合”的标准化网上汉语教学体系，引导学习者利用碎片化时间高效学习汉语，全方位提高汉语综合运用能力。全套课程以《HSK标准教程》为蓝本，其特色为“考教结合”，即学生参加完在线课程学习后，还可参加相应等级的汉语水平考试。

据了解，《HSK标准课程（1级）》共60课时，《HSK标准课程（2级）》共75课时，每课时10分钟左右，包含生词、语言点、课文的讲解与操练，内容安排科学合理、练习设计丰富实用、展现形式生动活泼。入门级别教师采用英语为授课语言，降低初学者理解语言知识的难度。除视频课程外还提供HSK模拟试卷及答案，帮助学习者熟悉HSK题型，在学习的过程中同步提高相应级别HSK考试通过率。

董里府唯千玛度中学的本土汉语老师唯千玛度中学本土老师盖瓦达女士（Ms.Kaewta Junthong）表示，HSK在线课程推出后，学生通过手机或电脑进行在线学习，老师则只需要对学生进行督导和答疑就可以，这就大大缓解了她们的汉语教学压力，所以非常感谢普吉孔院和中文联盟提供这么好的平台。

(责编：高歌、杨牧)