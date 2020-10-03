澳首都地区中国学生学者举办庆“双节”晚会

人民网10月3日电（记者陈效卫）9月30日晚，澳大利亚首都地区总学联成功举办“沐南星光 北斗望月：2020澳大利亚首都地区中国学生学者欢庆国庆中秋文艺晚会”，热烈庆祝中华人民共和国成立71周年和传统中秋佳节。中国驻澳大利亚联邦特命全权大使成竞业向晚会发来视频致辞，使馆教育处宗瓦公参等出席晚会。在澳华人华侨、学生及国内亲朋好友1.8万余人通过平台直播观看了晚会。

成竞业大使在发言中表达了对广大留澳学子的亲切问候和殷切期望。他指出，2020年是共和国历史上极不寻常的一年，面对突如其来的严重新冠肺炎疫情，中国人民坚持生命至上，举国同心，舍生忘死，尊重科学，命运与共，取得了抗疫斗争重大战略成果，并为全球抗疫作出重要贡献。与此同时，中国经济率先恢复增长，为世界经济复苏注入了强大信心和动力。这一切都充分展现了中国精神、中国力量和中国担当。

他强调，在这次抗疫期间，广大留澳学子以自己的实际行动积极配合祖国抗疫斗争，展现了家国情怀。同时，中国驻澳使领馆及时为大家发放“健康包”，并提供多方面的支持和服务，送上了党和国家的关怀和关爱。

最后，成大使叮嘱广大留澳学子不负时代、勇于担当、不负韶华、学有所成，早日成长为建设祖国的栋梁之才；放眼世界，努力成为促进中外交流的桥梁和纽带。

晚会主办单位代表，澳首都地区总学联主席詹修宸在致辞中代表广大在澳留学生向新中国71周年华诞和中秋佳节送上了祝福，同时他表示，留学生前辈们报效祖国的接力棒已经摆在了我们这代留学青年手中，我们一定不辜负这个伟大的时代，勇于担当，努力奋斗，早日归国，为中国的建设添砖加瓦，为中华民族伟大复兴贡献一份力量。

两个半小时的晚会总共分为四个章节，分别是：“万里山河，华夏日月新”，“故土难离，浓浓家乡情”，“从疫而终，见碧海长空”，“沐南星光，望北斗昂扬”。本场晚会融合涵盖歌颂祖国、思念家乡、团结抗疫、多元文化等一系列主题，展现出在澳学子团结互助，心系祖国的正能量，也传达了留澳青年对祖国和亲人的思念以及对学成报国的理想。

晚会在一首《请对祖国讲，爱对祖国说》中拉开序幕。当歌声响起，澳华会舞蹈队的老师们和无数屏幕前的观众一起通过这首歌表达了对祖国的和故乡的思念之情。长达两个半小时的演出由来自中国、澳大利亚、塞尔维亚、马来西亚等国家的演出团队完成，囊括了相声、舞龙舞狮等经典民族艺术、澳多元文化风情演出和学子们的舞蹈、歌唱、情景剧、漫画表演等丰富多彩的表现形式。

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