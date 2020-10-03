留日学子线上聚会庆祝双节 华侨华人社团“云端”呈现精彩文艺演出

人民网东京10月1日电（李沐航）10月1日是中华人民共和国成立71周年，也是象征着团圆、安康的中秋节。今年的双节处在一个极为特殊的年份，虽然新冠疫情在世界肆虐、全球经济发展受到严重打击，但是中国用1个多月的时间初步遏制疫情蔓延势头，用2个月左右的时间将本土每日新增病例控制在个位数以内，用3个月左右的时间取得武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果。虽然现在日本疫情并未平息，但是在日华侨华人、留日学子也通过自己的努力，将疫情传播控制在了最小范围内，感染人数不到40人。在日本，通过近一年的“战”疫，在日华侨华人、留日学子迎来了双节这极具意义的喜庆日子。与以往不同的是，今年大家纷纷通过“线上”方式，遥祝祖国节日快乐，中秋节快乐。

留日学子线上聚餐做游戏庆双节 内容精彩气氛热烈

主攻日语教育学，就读于东京都立大学的博士生华迪圣就与同专业的博士生和硕士研究生共9人在30日晚，通过网络视频举行了一场热闹非凡且意义深刻的庆祝活动。华迪圣说，以往中秋如果在假期中都会回国，而今年情况较为特殊，所以会有一丝遗憾。但是，每年如果不能回国过节，也都会与同专业的留学生一起线下庆祝，参加的留学生每次也都很多，大家可以一解思乡之情。由于日本的疫情还没有得到有效控制住，所以与往年线下聚餐庆祝形式不同，这次大家很自觉地采取了“线上”模式。可庆祝的气氛、内容却没有受到丝毫影响。他说：“我们在各自家里，提前准备好了月饼、酒水、零食，一次有九个人在线一起吃月饼、一起聊天做游戏，非常热闹。这么多人一起聚会，还不用担心被传染。”

东京都立大学博士生华迪圣（第一排第二）与同专业中国博士生研究生视频庆祝双节

华迪圣说，大家在开始庆祝前，会按照惯例将自己所研究的课题与众人分享，相互间可以给予、听取建议，然后进一步完善课题研究。在举杯庆祝和品尝月饼后，便进入最受大家欢迎的游戏环节，“谁是卧底”和“狼人杀”则是每次聚会都必不可少的环节。而通过网络参与这种“烧脑”游戏，更要集中自己的观察力和思考力，乐趣性反而更高。由于平时不能经常聚会，所以在当晚的视频聚会中，大家的情绪也都非常高，也聊了很多话题，从学业到将来发展，每个人都充满信心和期待。

华迪圣表示，希望在明年毕业回国后将自己在日本的所学所感全力运用到中国日语人才的培养中去，让国内的日语人才更加了解日本的文化、日本人的思维方式，从而让大家走出课本，无障碍的与日本人进行“本地式”交流，增加两国人民间相互了解，进而促进民间友好往来。

线上文艺演出节目精彩别开生面 全华联献上双节祝福

同时，全日本华侨华人联合会（简称“全华联”）也通过几个月的积极准备，在这喜庆的日子通过录制精彩的文艺演出视频节目向全体在日华侨华人献上了双节的祝福。

全日本华侨华人联合会在线举办《艺术花絮同胞情》文艺演出

全日本华侨华人联合会会长贺乃和在线致辞时表示，在金秋来临之际，我们怀着对伟大祖国的深厚感情，喜迎中华人民共和国成立71周年庆典。由于疫情，我们终止了9月20日举办全华联艺术团大型文艺晚会庆祝国庆的计划，改为视频节目。我们用这一新颖的形式，为伟大的祖国献礼，并送上我们对大家的衷心祝福和亲切慰问。全华联艺术团辛苦组织了几个月，聚集了在日艺术界知名表演家和华文学校小学生开展了本次精彩的视频文艺演出，献给防控疫情中英勇奋战的百万在日华侨华人，同时向祖国人民致以真诚的慰问和美好的祝福。

全华联迎中秋庆国庆文艺演出《艺术花絮同胞情》古筝独奏《月儿高》

虽然是线上文艺演出，但是节目却丰富多彩，精彩纷呈，有男中低音、古筝独奏、女高音、舞蹈、大提琴协奏曲、扬琴独奏、儿童舞蹈、儿童咏唱等共计13个节目。通过视频可以发现节目在不同的场所录制，但却感受到了日本多地华侨华人共同庆祝双节的热烈气氛。

全华联迎中秋庆国庆文艺演出《艺术花絮同胞情》舞蹈表演《自由舞》

全华联迎中秋庆国庆文艺演出《艺术花絮同胞情》儿童咏唱《三字经》

在文艺演出中，日本华艺联会长唐亚明也通过在线的形式向所有在日华侨华人发来祝福，他说：“因为新冠疫情我们不能在台上和大家直接见面，但是希望大家能够喜欢此次的视频节目。在日本的华侨华人已经达到100多万人，所以，我们艺术团要全心全意为大家服务好的同时，进一步促进中日文化交流。我们艺术团大部分成员是在80、90年代来到日本并长期生活在日本的中国艺术家。他们有两国间从艺、生活的亲身体会，也愿意把自己的才华奉献给广大华侨华人、奉献给热爱中国的日本人。希望我们与大家的关系越来越紧密。”

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