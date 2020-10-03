中国驻伊拉克大使馆线上庆祝中华人民共和国成立71周年

人民网开罗10月1日电（记者周輖）中国驻伊拉克大使馆1日在线上庆祝中华人民共和国成立71周年，驻伊拉克大使张涛发表视频讲话。讲话全文如下：

女士们，先生们，朋友们：

今天是10月1日，是中华人民共和国成立71周年国庆，时值中秋佳节。在此，我谨代表中华人民共和国驻伊拉克大使馆向所有在伊中国公民致以诚挚的问候和节日的祝贺，向各界友好人士表示衷心感谢！

新中国成立71年来，特别是改革开放以来，中国共产党领导中国人民创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。去年底新冠肺炎疫情发生后，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，坚持人民至上，生命至上，带领14亿中国人民顽强拼搏，取得抗击疫情的重大胜利。历史事实证明，中国共产党是领导中国人民实现国富民强、民族复兴的坚强核心！

下阶段，我们将继续集中精力办好自己的事，并积极履行应尽的国际义务：

我们将坚决巩固抗疫成果，统筹抓好疫情防控和经济社会发展，不断完善国家治理体系和治理能力建设，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，全力实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫；中方将坚持走和平发展、合作共赢的道路，继续秉持人类命运共同体理念，推动建立新型国际关系，以共商共建共享为原则，推动“一带一路”建设高质量发展。我们永远不称霸，不扩张，不谋求势力范围，无意跟任何国家打冷战、热战，但将坚决捍卫国家主权、安全和发展利益，继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

女士们，先生们，朋友们，

中国与伊拉克是好朋友、好伙伴。我们不会忘记在中国发生疫情后，伊拉克是最早向中方伸出援手的国家之一，中方也第一时间向伊拉克派出抗疫专家小组，向伊方提供大量抗疫物资援助，援建PCR实验室，目前双方正在就开展疫苗合作进行沟通。这些努力充分展现了中伊两国和两国人民守望相助、共克时艰的真情厚谊。

在此，我愿重申，中方高度重视发展中伊战略伙伴关系，将一如既往地坚定支持伊拉克政府维护国家主权、统一和领土完整的努力，支持伊拉克重建进程，期待新一轮伊拉克大选顺利举行，以实现伊人民的愿景。当前，中方已率先控制疫情，稳步推进复工复产，这为下阶段两国深化各领域务实合作创造了有利条件。我们愿同伊方一道，进一步加强对接，统筹协作，推动中伊战略伙伴关系不断迈上新台阶。

祝伟大祖国繁荣昌盛，人民幸福安康！

祝中伊友谊世代传承，万古长青！

连日来，伊拉克副总理兼石油部长伊赫桑、议会第一副议长卡阿比、伊拉克—中国友好协会主席鲁拜伊及伊拉克各界友好人士以云端视频、线上留言、贺函等不同方式向中国和中国人民致以节日的祝贺和良好的祝愿，期待中伊战略伙伴关系不断蓬勃发展。

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