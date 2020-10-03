“中国节”全非侨胞大团圆— 2020旅非华侨华人庆中秋贺国庆云端联欢会

人民网北京10月3日电 （记者常红）2020年中秋月圆之日，恰逢中华人民共和国成立71周年国庆，可谓双喜临门，旅非的华侨华人社团每逢中秋国庆都会以不同方式举行庆祝活动。而在新冠疫情非洲肆虐的形势下，各国均实施了保持社交距离或禁足等规定，双节活动如何举办成为侨胞们关心并且为难的事情。

本着既要欢歌笑语庆双节，又要充分展现侨胞庆佳节、享团圆，对美好未来的期盼，同时又要遵守驻在国和使馆对做好疫情防控的规定和要求的前提下，中非文化艺术交流协会和《非洲华侨周报》共同发起并策划了“2020年旅非华侨华人庆祝中秋贺国庆云端联欢会”，联欢会以国家为单位视频方式在中国国际广播电视总台“央视频”等新媒体平台精彩呈现。

经过来自50个非洲国家华侨华人社团及文艺团体近月余的紧张忙碌和努力，在中央广播电视总台华语环球节目中心等机构的大力支持下，700多位演职人员克服时间短任务重的重重困难，紧张彩排与录制，北京时间9月30日12时，2020中秋乐游非洲之“月满神州，礼赞中华”--“2020年旅非华侨华人庆中秋贺国庆云端联欢会”成功上线并与观众见面。

联欢活动节目包括大使及侨领祝福、侨胞抗疫、文化艺术表演展示等内容。丰富多彩的节目更是囊括了舞蹈、歌曲、脱口秀、诗歌朗诵、武术、乐器合奏、非洲特色舞蹈等，让人身临其境，回味悠长。

参与本次活动的尼日利亚华星艺术团团长倪孟晓表示：“今年确实是特殊的一年，我们旅非华侨华人能在疫情严峻的非洲举行‘2020月满神州.礼赞中华，旅非华侨华人庆中秋贺国庆联欢会’，确实是表达了身在非洲的侨胞对祖国对家乡的思念，祖国的繁荣昌盛是我们身在海外的坚强后盾。10月1日是中华人民共和国成立71周年华诞、中华民族传统节日中秋佳节，也是尼日利亚独立60周年纪念日，‘三节相逢’，‘三喜临门’两国普天同庆国庆日，又是十九年一遇的国庆中秋同日，因为疫情我们今年通过不同的方式来庆祝我们的佳节，祝愿大家双节快乐，阖家幸福，疫情早日结束回归正常！”

倪孟晓告诉记者，通过这次活动认识了很多志同道合的朋友，并通过这种方式庆祝祖国的双节非常有意义，值得所有人终生难忘。

来自赤道几内亚的周柏樟会长在节目播出后激动地说：”这次活动使我感受到非洲各个国家华人侨社团的团结，节目丰富多彩，更深入的了解了各个国家的风土人情，做为非洲的一个小国家，应当向大家多多学习。此次活动也加深了我会与各侨团，艺术团体的沟通与了解，增进了我们之间的友谊。“

来自科特迪瓦的负责人黄樱会长表示，能参与到这个活动中，高兴荣幸之外，学习到了许多，南会长牵头全非洲各侨团支持，首次实现非洲大联欢，体现大家的殷殷爱国爱家之情，守望相助，共携未来。

莫桑比克的李剑虹会长在活动顺利播出后总结了4点感受：

1，当初感觉很难，现在回顾并不难，不要轻言放弃，坚持就是胜利；

2，有中非文化艺术交流协议与非洲华侨周报所搭建的平台，有央视老师热心指导，有像南会长一样忠于促进中非交流的众多侨领，是全非华侨华人的机遇和福气，是多么好的学习机会！

3，我们不是一个人在战斗，发挥团队作用，困难迎刃而解。

4，凡事多多经历，人生绽放多彩！

南非的黄晶晶团长说：”海外存知己天涯若比邻。每逢佳节倍思亲，中秋国庆双节来临，感谢央视老师们辛勤的付出，感谢南会长给我们搭建了这个互相交流的平台，为非洲华人华侨制作了这个让人耳目一新的庆祝活动，让我们感受到了中国传统节日浓浓的中秋节气氛，也传递了非洲华人华侨对祖国深深的思念和祝福。“

来自毛里求斯的王晓娟首先感谢了央视的支持，并集19国侨团之力，全力打造2020旅非华人华侨双节庆祝会这个意义重大的活动。不仅因为它是非洲华人华侨向中国人和外国人展示的平台，更是外界了解旅非侨胞的一个窗口。为央视和非洲华侨周报点赞! 希望未来有更多促进中非文化交流的节目。通过这次活动，她发现非洲存在着大量的人才。在短短的不到一周时间内，撰写文稿，找资料，拍摄外景，集合演出人员，安排演出录像，后期剪辑等等，做成了一台大型节目。

来自乌干达的李政看到筹备群中的留言后，有感而发，有些事情并没有想象中那么难，如果时间充足，将会做的更好；生活中有意义的事每天都在发生，要善于去捕捉和感悟；艺术无国界，语言不同，但是爱心相同。

值得一提的是，来自博茨瓦纳、毛里求斯、科特迪瓦、南非和安哥拉五位大使和参赞也为本次活动，为全球的华侨华人发来了祝福视频，体现了国家对海外华侨华人的关爱。

中国驻博茨瓦纳大使祝福视频截图

除此，中非文化艺术交流协会主席，中国著名歌舞表演艺术家朱明瑛也发来热情洋溢的祝福视频，朱老师说：”因为工作的原因，我有很多机会去非洲。有访问、有学习、有演出、有考察。非洲有辽阔的大草原、热情的人民，更有着我热爱的他们非洲的音乐和舞蹈，还有他们特色的乐器。在国庆节和中秋节来临之际，我在这里衷心的祝福我们的华人华侨朋友，全世界的华人同胞们，节日快乐。“

歌舞表演艺术家朱明瑛祝福视频截图

“2020年旅非华侨华人庆中秋贺国庆云端联欢会”总策划，主办方中非文化艺术交流协会执行主席、非洲华侨周报社社长南庚戌表示，这次活动是疫情期间，旅非华侨华人和社团一次大胆的尝试，是在非华侨华人向世界展示出的良好精神面貌和形象，是非洲华侨华人对家人的思念，对伟大祖国的美好祝愿。活动得以成功录制和推出，是参与活动的各非洲华侨华人社团及各侨领们的共同努力，是央视老师们不辞辛苦，热忱支持的结果。未来我们将以此成功经验为基础，联合各国华侨华人社团和文化团体经常性的举办类似活动，以此丰富华侨华人文化精神生活，更好的团结和联谊侨胞。南庚戌说，疫情只是拉远了人与人之间的物理距离，却让我们的精神距离越来越近，我们的心越贴越紧。希望未来在非华侨华人和社团更加紧密的团结起来、同舟共济，为祖国、为当地的经济发展、为传播中华文化，促进中非友谊贡献自己的力量。

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