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谭德塞：采取有力措施扭转疫情形势永远不算晚

2020年10月03日08:55  来源：新华网
 

新华社日内瓦10月2日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞2日表示，来自世界各地的经验表明，只要拥有强有力的领导、广大民众反应迅速，采取有力措施扭转新冠疫情形势永远不算晚。

谭德塞在当天的记者会上表示，目前全球每周新增新冠确诊病例约200万例，累计新冠死亡病例本周超过100万例，“这是应对疫情的关键时刻”。对所有人来说，最快的解决办法就是共同行动。

他说，各国目前大致面临四种不同情况。第一，一些国家迅速控制病毒，并避免了大规模疫情暴发；第二，一些国家暴发大规模疫情，但能够控制疫情；第三，一些国家曾控制疫情，但放松经济和社会限制措施后，病例数有所增加；第四，一些国家仍处于疫情密集传播的阶段。

谭德塞强调，来自世界各地的经验表明，只要拥有强有力的领导、清晰而全面的战略、持续的沟通，以及积极参与抗疫、有能力的民众，采取有力措施扭转疫情形势永远不算晚。他敦促各国领导人加强应对，采取有针对性的遏制疫情的措施，确保卫生系统和工作人员得到保护，积极挽救生命。

谭德塞表示，各国政府除关注本国疫情外，还应通过投资全球公共产品，推动全球团结。本周各方宣布为世卫组织主导的“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议追加10亿美元资金，以推动新冠诊断、治疗和疫苗方面的进展。此外，他宣布目前已有168个国家加入世卫组织主导的COVAX全球新冠疫苗计划，另有25个国家表示将会很快加入。

(责编：高歌、杨牧)
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