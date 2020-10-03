以色列与黎巴嫩或本月中旬就海上边界谈判

以色列和黎巴嫩官员1日说，双方基本同意就两国海上边界展开谈判。美国官员透露，谈判可能于10月中旬举行。

间接谈？

黎巴嫩议会议长纳比·贝里当天在首都贝鲁特举行的记者会上说，黎巴嫩与以色列已经就启动谈判达成“框架协议”。谈判将在黎巴嫩南部城镇纳古拉的一处联合国驻黎巴嫩临时部队基地举行，美国方面将在谈判中扮演“推动者”角色。

以色列外交部长加比·阿什克纳齐和能源部长尤瓦尔·施泰尼茨当天均确认以黎双方将就海上边界谈判。

阿什克纳齐在一份声明中说，这是“3年外交接触后迈出的重要一步”，谈判取得成功将有助地区稳定，造福两国民众。

以色列与黎巴嫩均坚持一片大约860平方公里的地中海海域应归入本国专属经济区范围。近年勘探发现这一争议海域蕴藏丰富天然气资源，双方都希望能够开发利用。

贝里没有说明谈判具体日期。美国国务院分管近东事务的助理国务卿戴维·申克说，谈判可能于10月14日举行，但最终日期尚未敲定。

就谈判形式，施泰尼茨称会是“直接谈判”；但贝里的顾问阿里·哈姆丹告诉法新社记者，对话将以“间接形式”展开，“他们（双方代表）会坐在同一个房间里，但不会直接交谈，而是通过联合国团队（传话）”。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯对双方同意谈判表达欢迎，说联合国将继续全力支持这一进程。

议题多

贝里当天在记者会上宣读框架协议部分内容，协议落款日期为9月22日。

贝里说，美国应黎巴嫩和以色列双方请求，准备好就“划定海上边界充任斡旋者和推动者”。

按他的说法，美方代表和联合国黎巴嫩问题特别协调员将共同提供会议纪要，“他们会（在会议纪要上）签字并呈交以黎双方……签字”。

贝鲁特港口区8月初发生剧烈爆炸后，黎巴嫩国内经济危机加深。黎巴嫩能源专家劳丽·艾塔扬认为，黎巴嫩与以色列同意就海上边界谈判符合黎方利益，以便黎巴嫩继续推进在相关海域的能源开采。

法新社报道，贝里宣读的协议文本中提及寻求就划定黎巴嫩与以色列陆上边界达成共识。

以色列与黎巴嫩未建立外交关系。以色列与美国视黎巴嫩主要政治派别真主党为“恐怖组织”，而黎巴嫩真主党自创建之日起即视以色列为敌。

不过，按美国国务院分管近东事务的助理国务卿申克说法，涉及陆上边界划定的对话将与海上边界谈判分开举行，“显而易见，（涉及）那一（议题的）讨论传统上（应在）以色列、黎巴嫩和联合国驻黎巴嫩临时部队之间展开。”（闫洁）【新华社专特稿】

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