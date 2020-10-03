美国总统特朗普被送入医院接受治疗

新华社华盛顿10月2日电（记者邓仙来 孙丁）美国总统特朗普于美国东部时间2日傍晚被送往位于马里兰州的沃尔特·里德国家军事医疗中心接受治疗。当天凌晨，特朗普证实他与夫人梅拉尼娅感染新冠病毒。

2日傍晚，总统专用直升机从白宫南草坪起飞，将特朗普送往沃尔特·里德国家军事医疗中心。现场视频画面显示，特朗普穿着西装、戴着口罩自主走出白宫，在登机前向在场人员挥手致意，但未发表讲话。在抵达目的地后，他自主走下直升机，乘车进入院区。

白宫新闻秘书凯莉·麦克纳尼当天下午发表声明说，特朗普虽然出现轻微症状，但精神状态良好，一天都在工作之中。出于慎重考虑并遵医嘱，特朗普将在未来几天在沃尔特·里德国家军事医疗中心的总统办公室工作。白宫表示，特朗普不会移交权力。

当天下午，白宫总统医生在一份写给麦克纳尼的备忘录中写道，出于谨慎考虑，特朗普已服用再生元制药公司的新冠病毒抗体药物及其他药物，虽仍感疲惫但精神状态良好；梅拉尼娅状况良好，有轻度咳嗽和头疼症状。另有报道说，特朗普自2日早晨起持续发烧。

美国东部时间2日18时31分，特朗普在其社交媒体推特账户上发布稍早前在白宫录制的视频。在视频中，特朗普称将前往沃尔特·里德国家军事医疗中心以确保一切顺利，他和梅拉尼娅感觉良好。

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