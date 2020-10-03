“联合国时间”，中国主张彰显大国担当

当下，百年未有之大变局叠加全球疫情，世界站在十字路口。

在人类社会面临重大抉择的历史关头，习近平主席近日连续出席联合国生物多样性峰会和纪念北京世界妇女大会25周年高级别会议等视频会议，并发表重要讲话。在“联合国时间”，习主席以特殊的“云聚”方式，向世界发出中国声音，表达中国主张，阐明中国立场，为全球生态文明建设树立新标杆，给全球妇女事业增添新助力，彰显了恢宏的世界胸怀与坚定的大国担当。

坚持可持续发展 为全球生态文明建设凝聚“四力”

9月30日，国家主席习近平在联合国生物多样性峰会上通过视频发表重要讲话。 新华社记者 鞠鹏 摄

“万物各得其和以生，各得其养以成。”生物多样性是人类赖以生存和发展的基础，是地球生命共同体的血脉和根基。习主席在联合国生物多样性峰会的讲话中提出，增强建设美丽世界动力、凝聚全球环境治理合力、培育疫后经济高质量复苏活力、提升应对环境挑战行动力等四条建议，就共谋全球生态文明建设作出精辟阐述和重要宣示。

生态文明一直是中国追求的重要目标。在中国国际问题研究院常务副院长、习近平外交思想研究中心副主任阮宗泽看来，中国一直倡导“绿水青山就是金山银山”，特别强调人类的经济发展与自然保护的和谐统一，这是可持续发展的必由之路。在后疫情时代，强调保持绿色发展，培育疫后经济高质量复苏活力，才能进一步强化人和自然的和谐关系，实现可持续发展。

“建设清洁美丽的世界”是习主席提出的构建人类命运共同体的重要内容之一，也是凝聚全球环境治理合力的重要目标。在全球应对气候变化的重大倡议和务实举措中，中国承担了与自身发展中国家地位相应的国际责任，也强调多边合作的道义担当。中共中央党校（国家行政学院）国际战略研究院副院长高祖贵指出，面对全球性的挑战，建设全球生态文明，中国积极落实2030年可持续发展议程，倡导共商、共建、共享的全球治理观，通过多边主义合作解决全球共同面临的问题。

加快实现性别平等 为推动妇女事业发展注入持续动力

10月1日，国家主席习近平在联合国大会纪念北京世界妇女大会25周年高级别会议上通过视频发表重要讲话。 新华社发

妇女全面发展是人类追求公平、正义与平等的永恒主题，是一个社会文明进步的衡量尺度。在联合国大会纪念北京世界妇女大会25周年高级别会议上，习主席发表重要讲话，回顾妇女事业发展的不平凡历程，提出促进性别平等、促进全球妇女事业发展的中国主张，引发国际社会广泛共鸣。

中国一直是全球妇女事业的积极倡导者和有力推动者。在清华大学国家战略研究院研究部主任钱峰看来，中国正式进入联合国以来，妇女事业取得举世瞩目的历史性成就。中国坚持男女平等的基本国策，加大在妇女发展、权益、劳动就业方面的支持力度，为推动妇女事业发展注入持续动力。

25年前，在北京召开的世界妇女大会依然历历在目；25年后，重温北京世界妇女大会的可贵精神，擘画全球妇女事业发展未来，意义更加凸显。

阮宗泽认为，习主席提出了四点主张，这在新形势下对全球妇女事业发展具有进步意义，体现了中国在世界妇女事业方面的鲜明立场和领导作用。四点主张强调，加快实现性别平等，推动全球妇女事业的发展，这和2030年可持续发展议程的目标一脉相承，中国的有益经验可与国际社会共同分享。

建设一个妇女免于被歧视的世界，打造一个包容发展的社会，阮宗泽指出，这不仅是对性别平等、妇女赋权的有力支持，也是对世界人权事业的重大贡献。实际上，如今在某些口口声声提倡“生而平等”的西方国家，男女同工不同酬的现象依然十分突出，这正是性别不平等的深刻体现。

(责编：高歌、杨牧)