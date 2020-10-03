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中埃员工携手钻探埃及最深沙漠水井

该水层开采难度大 在附近区域还未有先例

2020年10月03日06:44  来源：北京青年报
 

　　9月22日在埃及明亚省拍摄的中国中曼石油埃及分公司钻井现场

　　1650米，这是截至目前埃及境内沙漠水井的最深深度。在新冠疫情席卷北非地区之际，中国中曼石油埃及分公司的中埃员工们携手创造了这一纪录。

　　距离埃及明亚省70公里的沙漠深处，一台巨大的钻机正在沙海中轰鸣。炎炎烈日下，戴着白色安全帽和口罩、身穿红色工装的工程师和工人们正在大量重型机械旁紧张作业。

　　2018年1月，阿联酋海湾集团与埃方签订协议，租用明亚省7.6万公顷沙漠用于开垦种植甜菜，同时购买100万平方米土地用于建造制糖厂。中曼石油则与海湾集团签订合同，钻探300口水井用以灌溉甜菜等农作物。整个项目耗资近10亿美元。

　　“我们目前已经钻探了100多口水井，单井出水量可达1000立方米每小时。”中曼石油埃及分公司总经理李伟向新华社记者介绍说，水井主要开采的是300米至500米的水层，该水层为灰岩裂缝性发育，地层孔隙度高，加上采用了大尺寸井眼设计，因此出水量很大。

　　然而李伟与他的合作伙伴们并未满足于此。因担心长期开采单一水层会导致地下水位大幅下降，从农业项目发展的长期性和稳定性出发，大家决定对更深的水层——努比亚含水层系统进行勘察。

　　联合国开发计划署的资料显示，努比亚含水层系统是蕴藏在乍得、埃及、利比亚、苏丹四国地下的巨大水资源系统，也是世界上已知最大的化石含水层系统。埃及等国可根据有关协议合理地节约使用这一宝贵的自然资源。

　　“我们给自己出了个难题，”李伟坦言，该水层开采难度大、成本高，在附近区域还未有先例，加之突如其来的新冠疫情，一切都变成了未知。

　　经过短暂的人员调整和周密的防疫安排，钻探团队仍然如期开始了工程作业。他们抽调中埃双方业务骨干、成立技术小组，在制定详细作业方案后精心组织施工，打造这口沙漠深井。

　　“中国技术人员非常专业，我在这次钻探中学到了许多新东西，”埃及钻井工程师阿拉·贾迈勒对记者说，作为一名已经与中曼石油合作了三年的工程师，他深感这次钻探给他的职业生涯带来了新亮点。

　　现场运营经理阿米尔·穆罕默德回忆起这段经历时也表示，面对疫情影响和许多未知因素，中埃员工都没有放弃，而是相互鼓励，一起面对挑战。

　　自2016年起，中曼石油埃及分公司陆续将设备、技术和专业知识带到埃及。他们不仅为埃及当地人提供就业机会和技术培训，也在良好的合作氛围中分享彼此的技术经验乃至生活文化。“能坚持在疫情中履行承诺，为埃及的农业发展贡献自己的力量，我们感到自豪与欣慰。”李伟说。文并图/新华社

(责编：牛镛)
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