美国总统特朗普竞选活动将转线上或推迟举行

这是9月3日美国总统特朗普在美国宾夕法尼亚州拉特罗布参加竞选集会的资料照片。 新华社记者 刘杰 摄

新华社华盛顿10月2日电（记者邓仙来 孙丁）美国总统特朗普竞选团队2日发表声明说，由于特朗普新冠病毒检测结果呈阳性，涉及他参与的竞选活动都将转为线上或推迟举行。

特朗普2日凌晨在社交媒体上发文说，他和夫人梅拉尼娅新冠病毒检测结果均呈阳性。目前，特朗普夫妇待在白宫并已进入隔离和恢复程序。

特朗普竞选经理比尔·斯蒂平在声明中说，所有此前宣布的涉及特朗普参与的竞选活动都将转为线上或暂时推迟，涉及特朗普家庭成员的活动也将暂时推迟，其他竞选活动的安排将视具体情况而定。副总统彭斯新冠病毒检测结果呈阴性，他计划重启原定的竞选活动。

特朗普和民主党总统候选人拜登原定于15日和22日分别进行第二场和第三场总统候选人辩论。目前，尚不清楚相关安排是否会发生变化。

拜登2日在社交媒体上说，他和夫人吉尔接受了新冠病毒检测，结果均呈阴性。拜登竞选团队随即宣布，拜登仍按原计划于当天在密歇根州举行竞选活动。

民主党副总统候选人哈里斯当天新冠病毒检测结果也呈阴性，她和彭斯定于7日进行唯一一场副总统候选人辩论。

2020年美国大选将于11月3日举行。

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