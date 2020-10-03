调查报告称74%的澳新冠死亡病例与养老院相关

新华社堪培拉10月2日电（记者岳东兴 白旭）澳大利亚老年护理质量与安全皇家委员会日前发布一份专项报告称，该国高达74%的新冠死亡病例与养老院相关。皇家委员会建议联邦政府立即采取行动，避免更多养老院老人因新冠疫情死亡。

报告指出，截至9月19日，澳累计有844人因新冠疫情死亡，其中629人去世时处在养老院中，约占新冠死亡病例总数的74%，远高于国际水平。报告认为，澳政府根据卫生部门建议所采取的措施不足以让养老院做好应对新冠疫情的准备，养老院护理人员的防护装备和感染控制培训也不足。

报告建议澳政府立即采取行动，包括提供资金支持确保养老院聘用充足人手管理亲友探视等事宜，促进养老院老人心理健康；制定全国性的应对新冠疫情的老年护理计划并成立相关机构；所有养老院都应配备至少一名接受过传染病防控培训的管理人员等。此外，政府需在今年12月1日之前向联邦议会汇报在这些方面的进展。

成立皇家委员会是澳大利亚最高级别的公开调查形式。澳大利亚老年护理质量与安全皇家委员会于2018年成立，就澳养老院质量和安全的整体情况做调查，并将在明年2月提交最终报告。日前发布的这份专项报告则集中调查了该国养老院在应对新冠疫情方面的情况。

澳联邦卫生部2日晚发布的疫情数据显示，截至2日下午，澳24小时内新增确诊病例16例，累计确诊27113例；新增死亡2例，累计死亡890例。其中，新增死亡病例全部来自疫情最严重的维多利亚州，且都与养老院相关。

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