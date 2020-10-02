中国常驻联合国代表：习近平主席重要讲话是北京世妇会精神的进一步升华

新华社联合国10月1日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军1日在对媒体吹风时表示，习近平主席当天在联合国大会纪念北京世界妇女大会25周年高级别会议上发表的重要讲话，立足于人类社会文明发展的历史潮流，直面性别平等事业面临的挑战冲击，就全球妇女事业发展何去何从贡献中国智慧，宣布务实举措，充分关怀妇女福祉，体现大国责任担当，是第四次世界妇女大会（即北京世界妇女大会）精神的进一步升华。

张军强调，习近平主席讲话进一步展示了中国妇女事业发展进步的辉煌成就，集中体现了以人民为中心的发展理念。中国是北京世妇会的主办者，也是妇女发展事业的实践者、先行者。25年后的今天，各国领导人和代表“云”聚一堂，共商新冠肺炎疫情背景下的妇女发展合作大计。联合国特意邀请习近平主席出席开幕式并发表重要讲话，充分体现了中国作为北京世妇会东道国，在全球妇女事业中的独特地位和重要作用。

张军表示，新冠肺炎疫情对全球妇女事业带来新的冲击。广大妇女对美好生活的向往更加强烈，热切期待各国领导人亲自关心，为性别平等事业注入信心和动力。对此，习近平主席站在人类社会发展进步的高度，站在维护广大妇女根本权益的角度，提出了中国主张和中国方案，引起各方热烈反响和高度评价。

张军说，习近平主席讲话紧扣新冠肺炎疫情形势下的新挑战，明确指出要更加关注妇女特殊需要，切实落实《北京宣言》和《行动纲领》，并提出“帮助妇女摆脱疫情影响”、“让性别平等落到实处”、“推动妇女走在时代前列”、“加强全球妇女事业合作”四点重要主张。这些主张全面反映了各国妇女当前最大的关切和诉求，有方向、有目标、有行动，兼顾当前和长远，并借鉴分享中国妇女事业发展成功经验，为世界妇女事业发展指明了方向、提供了指南。

张军表示，习近平主席讲话体现了中国对世界妇女事业发展的巨大支持。实现性别平等，需要政治承诺，更需要切实行动。习近平主席在讲话中宣布未来5年内向联合国妇女署提供1000万美元捐款，继续设立中国-联合国教科文组织女童和妇女教育奖，并郑重宣告中方在5年前全球妇女峰会上提出的全球合作倡议已经全面落实。上述承诺和行动实实在在，很多国家的妇女和女童从中受益。这也充分体现了中国对全球妇女事业的积极贡献，体现了对联合国的坚定支持，体现了中国的大国担当。

张军强调，习近平主席讲话为世界妇女事业发展注入新的动力。中国成功主办了1995年北京世妇会，与联合国妇女署合办了2015年全球妇女峰会，在世界妇女事业发展史上树立了新的里程碑。在此基础上，习近平主席提出2025年再次召开全球妇女峰会的重要倡议。在2025年北京世妇会30周年和联合国成立80周年的重要时间节点，再次召开全球妇女峰会，重温北京世妇会的初心使命，具有十分重要的意义，相信习近平主席这一富有远见的重要倡议一定会得到联合国和世界各国妇女的积极响应和大力支持。

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