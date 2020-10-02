【网连世界】天涯共此时 云端庆“双节”

30届旧金山中秋节线上街会舞狮庆中秋

又到一年中秋时。作为代表团圆的中国传统节日，中秋节对旅居海外的华侨华人、留学生有着重要意义。受疫情影响，许多人无法回国同家人团聚，但他们仍在用各种方式欢度佳节庆中秋。对海外游子来说，中秋是深刻的文化记忆，是抹不掉的浓浓乡愁。

中秋是阖家团圆 也是遥相祝福

无论人们身处何地，团圆和相思总是中秋这天萦绕在心头的情愫。作为中华民族最重要的节日之一，中秋节始终牵引着中华儿女的情感归依。

对出生在旧金山的华裔吴先生来说，中秋是他和遥远祖国的连结。他表示，每年都会去中秋节街会参加庆祝活动。“往年我们一家人会到唐人街逛逛市场，看看表演，参加中秋节街会。”吴先生从未到过中国，但从小就在一年一度的街会活动中认识中国文化，感受中秋氛围。

在澳洲留学生谭懿的印象中，中秋使她第一次感受到来自异国他乡的温暖。六年前她独自来到澳洲，度过的第一个传统节日便是中秋。“中秋是我第一次没有家人陪伴在墨尔本过节。”谭懿说，“幸运的是，当时的寄宿家庭非常热情好客。他们知道这是我第一次出国，还准备了一桌美食。我和他们一起吃月饼，分享生活点滴，度过在海外的第一个中秋。”

“每逢佳节倍思亲。”在英国生活了30余年的旅英文化学会主席黎丽对这句话深有体会。“在英国过中秋最缺少的是节日气氛，这种时候就倍感孤独和思念家乡。”中秋带来的乡愁，黎丽用另一种传承去慰藉。前年中秋，她把生活在英国的老年华人接到唐人街一家餐厅，组织大家一起赏月、吃月饼。“平日路远，老人们坐车来伦敦不方便，接他们来看看自己十几年前曾劳动的餐馆，一起吃月饼庆祝中秋，对他们来说真的是过节了。”黎丽回忆道，“华人艺术团开了两个多小时车赶到现场表演节目。那种气氛好像身处国内一般，大家欢声笑语，老少一堂。”

千里寄相思 相聚“云”端庆中秋

受疫情影响，团聚成为今年中秋最大的难题。尽管许多海外游子不能回到家人身边，但他们以“云”聚餐、“云”赏月等方式同亲人、朋友共度佳节。

今年是高宇田在莫斯科驻外的第四年。对于像他一样在海外的工作人员来说，节日期间坚守岗位早已成为习惯。“以往中秋节我们会聚餐、表演节目，让驻外员工也能感受到节日气氛。然而，考虑到莫斯科疫情形势，今年所有聚餐和庆祝活动只能取消。”高宇田表示。尽管如此，他所在项目办公室依然为包括外籍员工在内的全体人员准备了中秋月饼。“虽然没有集体活动，但我想大家一定会在中秋节当天给家里打个电话、报个平安，与家人和朋友‘云’聚餐、‘云’赏月，相信这会是海外工作经历中的特别回忆。希望疫情早日结束，相信总会有守得云开见月明的那一天。”

就读于东京都立大学的华迪圣计划与同学在线上庆祝中秋节。“因为不能聚集，我们会在各自家里一起庆祝。除了一起吃月饼、看中秋节晚会以外，还准备了游戏。”华迪圣说，“虽然不能面对面，但是我相信在中秋这样特殊的日子里，气氛依旧会很热烈。”

许多只身在外的留学生表示，考虑到疫情，今年中秋并不会安排聚会活动，而是与朋友“宅”家度过。在韩国留学的小韩表示，在保障安全前提下，会考虑到朋友家里简单聚聚。留学生小林则表示，和室友一起做些喜欢的家乡菜、聊聊天、看看电影，也会是一个很惬意的中秋假期。

天涯共此时 海外华人喜迎双节

今年10月1日是新中国成立71周年和中秋“双喜临门”的日子。喜迎双节，世界各地华侨华人、相关组织、商会已开始积极筹备庆祝活动。尽管许多线下集会、联欢活动等不能如期举行，但大家仍可以通过线上文艺汇演等形式共欢庆、道祝福。

在澳大利亚悉尼，从唐人街到华人区，超市货架上早已摆满各式各样的月饼，从传统的五仁、豆沙月饼，到冰皮、酥皮等近年来的新流行，应有尽有。悉尼当地外卖平台还推出“天涯共此食”的庆中秋活动，提供月饼团购。同时，从中秋节起的一周内，不少中餐厅将进行联动，部分菜品五折特惠，让思乡华人无需出门即可品尝地道家乡味。

此外，悉尼中国文化中心也在陆续举办一系列精彩纷呈的线上文化活动，包括“天涯共此时——中秋音乐会”线上直播、“天涯共此时——中秋节”线上主题展等，带给澳大利亚观众沉浸式“云”体验，不仅为当地华侨华人提供浓厚的节日气氛，也让更多澳大利亚人了解这一节日的文化背景和内涵。

已有30年历史的旧金山中秋节街会是当地华人心中最隆重的活动之一。由于疫情原因，今年的街会改为线上举行。9月18日晚，第30届旧金山中秋节街会开启线上直播。当天参与录制演出的包括旧金山湾区各演艺团体和演艺人士，舞狮舞龙的传统节目以录播形式播出，而传统小吃炒河粉和咕噜肉烹饪展示、儿童灯笼艺术活动也闹热地穿插其中。

为庆祝双节，全日本华侨华人联合会组织在日艺术界代表和华文学校小学生举办线上视频文艺汇演，献给在抗疫中奋战的在日百万华侨华人，同时向祖国人民致以真诚慰问和美好祝福。“希望通过线上文艺汇演的形式，让大家感受有全华联的陪伴就并不孤单。”全日本华侨华人联合会会长贺乃和表示，“也希望文艺汇演可以通过网络的力量，向更多在日华侨华人以及日本民众展现华夏文明的魅力与精髓，借此让日本民众更加了解中国。”

据了解，在疫情较为严峻的形势下，法国大规模庆祝活动均受到影响。中法友好人士计划在疫情防控下以安全的形式度过中秋。中法艺术机构“艺术8”将组织一场小型内部晚餐会，在机构所在公寓邀请合作伙伴一起庆祝佳节。此外，浙江省侨办、浙江省侨联与法国华侨华人会合作，将在巴黎举办中秋慰侨法国站活动，为旅法的浙江籍侨胞、留学生等赠送月饼，送上一份来自家乡的祝福。

为了让海外学子“解乡愁”，中国驻俄使馆为每位留学生准备了月饼和“健康包”。留俄学生总会主席陈汉知告诉记者，疫情下的中秋佳节，留俄学子更加感受到来自祖国的关怀和温暖。“我们更会一直怀揣着对祖国和家人的热爱和感激之情，早日学成报效祖国。”

(责编：杨牧、刘洁妍)