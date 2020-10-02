俄美法总统呼吁纳卡冲突各方尽快停火

新华社北京10月1日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京、美国总统特朗普和法国总统马克龙1日就纳戈尔诺—卡拉巴赫（纳卡）地区冲突发表联合声明，强烈谴责在纳卡冲突区接触线出现的暴力升级，呼吁冲突各方尽快停火并恢复谈判。

俄罗斯克里姆林宫网站、美国白宫国家安全委员会社交媒体账号和法国总统府当天分别公布了这份联合声明。

声明说，作为欧洲安全与合作组织（欧安组织）明斯克小组共同主席国，俄美法对纳卡冲突区接触线一带暴力升级表示强烈谴责。三国领导人呼吁冲突方武装力量立即停止敌对行动，呼吁亚美尼亚和阿塞拜疆领导人在俄美法协助下有诚意且无先决条件地立即恢复谈判以解决冲突。

俄美法三国总统向冲突中的遇难者表示哀悼，对遇难者及受伤人员家属表示慰问。

亚美尼亚和阿塞拜疆9月27日在纳卡地区爆发新一轮冲突，双方均指责对方违反停火协议，率先发动军事进攻。

纳卡地区在苏联时期为阿塞拜疆的一个自治州，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，亚美尼亚和阿塞拜疆为争夺纳卡爆发战争，亚美尼亚占领纳卡及其周围原属阿塞拜疆的部分领土。1992年，欧洲安全与合作会议（欧安组织前身）成立由12国组成的明斯克小组，俄美法三国为共同主席国。有关纳卡问题不同级别谈判在明斯克小组框架内陆续举行，但未取得实质性进展。1994年，亚美尼亚和阿塞拜疆就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，双方间的武装冲突时有发生。（参与记者：李奥、刘品然、徐永春）

(责编：牛镛)