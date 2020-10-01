新华社内罗毕10月1日电 专访：中国是全球生物多样性保护的有力支持者和贡献者——访联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛

新华社记者杨臻

“中国是全球生物多样性保护的有力支持者和贡献者。”联合国生物多样性峰会召开之际，联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛在接受新华社记者专访时说。

穆雷玛说，中国是最早批准《生物多样性公约》的国家之一。自2019年以来，中国一直是《公约》及其各项议定书核心预算的最大捐助国。

穆雷玛说，中国切实履行应对气候变化、生物多样性等环境相关条约义务，在生物多样性保护领域取得了显著成果。截至2019年底，中国各类自然保护地面积达到陆域国土面积的18%，提前实现“爱知目标”提出的到2020年达到17%的目标。

穆雷玛赞扬中国生态文明理念。“中国将生物多样性保护置于政府工作重要位置，设立生态红线，通过出台严厉的监管措施惩治污染环境行为；还通过立法来严厉打击非法野生动物捕猎、交易、运输、消费等行为，这些都表明了中国的决心。”

中国将于明年在昆明举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会，同各方共商全球生物多样性治理新战略。

穆雷玛表示，举办大会体现了中国通过多边主义促进全球生物多样性保护的承诺和决心。她高度称赞中国政府为大会筹备所作的努力。“过去两年中，《生物多样性公约》秘书处一直就筹备大会同中国政府紧密联系，我们相信凭借中国政府的坚定承诺和巨大努力，中国将为世界带来一场具有里程碑意义的大会。”

“大自然已经为我们敲响警钟。”穆雷玛表示，此次新冠疫情凸显了国际合作的重要性。病毒跨越国界，影响全球。“没有一个国家能够单独阻断新冠疫情，同样，一个国家也无法独自应对生物多样性危机，我们需要共同努力。”

在此次联合国举办的生物多样性峰会上，各方共同探讨保护生物多样性、促进可持续发展的重大课题。穆雷玛表示这非常重要，“生物多样性是未来可持续发展的基础”。

“我希望在后疫情时代，世界将更加紧密合作。”穆雷玛说。

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