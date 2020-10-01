旧金山6个月来首次允许室内用餐

人民网旧金山9月30日电（邓圩、叶颖） 9月29日，加州卫生及公共服务局长加利宣布，旧金山疫情降级至“橙色”等级，成为旧金山湾区9县101个城市中首个进入该等级的地区。

从今天开始，旧金山将允许室内用餐和礼拜场以25％的容量开放。电影院也将于10月7日起有限制地重新开放。旧金山湾区康特拉·科斯塔县也从最严重的紫色等级变为红色等级。 索诺玛县是湾区目前唯一仍处于紫色等级的县。

室内就餐允许以25%容量开放

旧金山市长伦敦布里德、公共卫生局长科法斯，估值官朱嘉文昨天共同宣布，允许旧金山餐厅和室内礼拜场以25％容量开放，最多容纳100人。旧金山将逐步放宽教堂礼拜、室内商场人数限制，并重开家庭娱乐，酒店健身中心等场馆。

自旧金山命令餐馆关闭已经过去了6个月。许多知名且历史悠久的餐厅都被迫关闭。被誉为旧金山湾区“米其林”排行榜的《旧金山纪事报》2020年“百佳餐厅排行榜”上仅有88家餐厅，比平时的100家少了12家。纪事报餐厅评论家索雷尔·何表示，榜单缩短是因为有些原定上榜的饭店已经关闭。疫情的暴发使餐厅生意大受影响。美国商户点评网站Yelp9月经济报告称，在疫情期间，全美有32109家餐厅停业。

旧金山经济和劳动力发展总监华金·托雷斯表示，很高兴看到旧金山重新充满活力，餐厅风光焕发。托雷斯说：“旧金山拥有的世界一流餐厅为文化和社区繁荣发展创造了生机勃勃的空间，并且对经济复苏至关重要。这些餐厅吸引了来自各地的游客，雇佣数以万计的旧金山人，每年创造数十亿美元的销售额。“

大部分学校依然未能重新开放

9月29日，旧金山湾区帕洛阿尔托联合校区在校务委员会讨论后表示，会进一步推进返校授课计划。该计划要求从10月12日，学生家长自主选择在家远程或返校学习。

埃斯孔迪多小学400名家长签名要求帕洛阿尔托联合学区委员会重新考虑这一计划，并推迟实施。根据帕洛阿尔托教育工会的最新调查，大多数教师都不愿下个月重返课堂。工会主席特里·鲍德温表示：“两周后需要回校授课的小学教师中，有近90％的人表示不愿意回校。如今确诊数字比3月关闭学校时高出了300%，保障学生和员工安全成为难题。”

南湾威洛·格伦高中和南湾最大的圣何塞联合学区已确定，暂不让学生返校。发言人詹妮弗·马多克斯说，在12月底前，该地区将继续远程学习。“因为县指南中仍然禁止室内聚会。30个孩子集中在教室学习，这相当于室内聚会。”马多克斯说。

旧金山的小学已准备恢复返校授课。旧金山卫生官员表示，到目前为止，在已经提交重开申请的60所学校中，有20所学校已获准重新开放。旧金山联合校区发言人劳拉·杜德尼克在声明中说：“ 我们一直在为逐步回归混合教学模式做准备，该模式首先关注低龄学生，中等或重度特殊班的残疾学生以及无家可归等线上教学参与度较低的学生。为重开学校，我们做了包括制定包括测试计划，培训人员，向学生和家人提供协议，为所有参与人员和学生提供至少3个月的个人防护设施以及劳工协议等准备。 ”

加州官员担忧第二波疫情

据了解，9月29日，加州报告了2162例新增病例，确诊总数达807425例，其中新增死亡32例，总计15640例。

加州州长加文·纽森9月28日表示，根据数据显示，加州已出现新一波疫情。纽森说：“如果我们不谨慎，不警惕，不戴口罩，不实行社交距离，确诊数字可能会回升。”

旧金山湾区的卫生官员敦促民众将今年万圣节和Dia de Los Muertos庆祝活动改为“低风险”活动，如在室外游玩时戴口罩并保持社交距离，或参加线上庆祝活动。卫生官员表示，由于存在聚集风险，万圣节传统的“捣蛋”活动被视为“高风险“活动。官员建议，如果真的想要到户外“要糖果”，则不宜在活动期间吃糖果，因为这将需要摘下口罩和触摸包装纸。另外希望民众不要把主题服装中的面具当做有效的预防病毒面具，穿上主题服装也仍需佩戴口罩。

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