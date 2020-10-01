中国常驻联合国代表：习近平主席在生物多样性峰会上的讲话让国际社会看到光明和希望

新华社联合国9月30日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军9月30日在对媒体吹风时表示，在当前气候变化加剧、新冠疫情蔓延、经济严重衰退，全球充斥着迷茫消沉情绪之际，习近平主席在联合国生物多样性峰会上发表的重要讲话让国际社会看到了光明和希望。

张军说，习近平主席讲话为国际合作注入了更大信心，增添了强大动力。习近平主席指出应坚持多边主义，凝聚全球环境治理合力，提升全球环境治理水平。“人心齐，泰山移”，关键在于必须有合力。中国的立场主张同个别国家拒绝履行国际义务形成了鲜明对照，更让全世界看到了多边主义的希望，坚定了国际合作的信念。

张军强调，习近平主席讲话着眼人类生存发展福祉，揭示了人与自然相互依存的内在关系，为人类可持续发展指明了方向。应对气候变化和疫情挑战，保护环境和生态平衡，处理好人与自然的关系是关键。讲话提纲挈领，精准把握这一关系，提出坚持生态文明，增强建设美丽世界动力，探索人与自然和谐共生之路。讲话是对人类命运共同体理念的深入阐释和持续升华。

张军说，习近平主席讲话宣示了重要政策举措，展示了中国作为负责任大国应有的重要作用，为国际社会合作应对全球挑战注入了活力。联合国秘书长古特雷斯以及世界各国领导人高度评价习近平主席宣布的重大举措，盛赞中国为全球应对气候变化注入了强大动力、发挥了引领作用。

他说，习近平主席讲话直面发展难题，总结有益经验，为各国走绿色发展之路提供了重要借鉴。习近平主席指出，保持绿色发展，培育疫后经济高质量复苏活力，应从保护自然中寻找发展机遇，实现生态环境保护和经济高质量发展双赢。这是对中国经济社会保持长期稳定、持续健康发展成功实践的重要总结。

张军表示，生物多样性保护问题与人类实现可持续发展密切相关，是当今世界面临的重要挑战之一。《生物多样性公约》第十五次缔约方大会将于明年5月在中国昆明举行。生物多样性峰会是本届联大举行的唯一一场专题性峰会，也是唯一一场发展领域峰会，充分体现了国际社会重视生物多样性保护及其对人类实现可持续发展的重要促进作用。习近平主席讲话站在人类社会永续发展、人与自然和谐共处的历史高度，描绘了实现人与自然和谐共生的光明前景，受到广泛关注，产生积极反响。

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