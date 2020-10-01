人民网仰光10月1日电（记者李秉新）为庆祝新中国成立71周年、中缅建交70周年暨中缅文化旅游年，中国驻缅甸使馆、中央广播电视总台同中国电影集团联合举办2020年缅甸“中国电影节”。受新冠肺炎疫情影响，此次电影节于10月1日起采取在线模式展映《我们的四十年》、《中国合伙人2》等10余部缅甸语译制版中国优秀影片，希望影片能给同处抗疫中的中缅两国人民送去力量与欢乐。

1日当天，仰光中国文化中心推出了《中国2020：人民至上》视频展播，围绕脱贫攻坚和抗击疫情两大主题，通过鲜活真实的人物故事，结合必要的数据展示，生动呈现中国实现全面脱贫、全面建成小康社会的发展图景以及抗击疫情情况。中心同时举办《我和我的祖国》线上图片展，摄影家用图像语言记录了中国人民在日常生活中的感人瞬间，生动展现了个人与国家的关系，用形象的具有冲击力的语言讴歌新时代展望新征程，以此庆祝中华人民共和国成立71周年和中秋佳节。

日前，缅甸执政党全国民主联盟副主席兼曼德勒省首席部长佐敏貌、掸邦首席部长林图以及克钦邦首席部长凯昂等纷纷向我国驻曼德勒总领事陈辰发来贺电，热烈祝贺中华人民共和国成立71周年，祝愿中缅友谊源远流长，两国友好与合作关系不断发展。

曼德勒福庆学校孔子课堂还在9月30日举行了“2020年中秋线上唱歌比赛”，福庆学校孔子课堂速成班、中央消防学校、密铁拉大学、密铁拉经济大学以及传统医科大学等高校汉语班39名学生参加了比赛。

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