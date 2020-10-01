中国驻阿根廷大使馆举行庆祝新中国成立71周年线上招待会

人民网布宜诺斯艾利斯9月30日电（记者姚明峰）为迎接新中国成立71周年，中国驻阿根廷使馆9月30日举办线上国庆招待会。阿根廷政府官员和各界友好人士通过多种方式向中国政府和人民表达诚挚祝贺。

在招待会上，使馆“阳光课堂”的小学员们用歌声和书画作品表达了对祖国母亲纯真、质朴的依恋之情和美好祝福。中阿抗疫合作纪录片《兄弟之道，团结同心》将气氛推向高潮，影片用“沟通”、“合作”、“友爱”、“发展”四个片段全方位展示中阿团结同心、合作抗疫的兄弟之情和感人历程。网友们纷纷留言，盛赞中华人民共和国成立71周年来取得的巨大成就，高度评价中国抗疫成果、中阿合作成果，为中国祝福，为中阿友谊喝彩。

阿根廷多位政府官员发来视频贺词，盛赞两国友好合作关系并表达祝贺。阿根廷外交、国际贸易和宗教部长费利佩·索拉表示：“值此中华人民共和国成立71周年之际，我谨代表全体阿根廷人民，向中国政府和人民致以热烈祝贺！”

生产发展部长马蒂亚斯·库尔法斯认为，自新中国成立以来，中国已成为全球经济发展和消除贫困的典范，开创了与时俱进、符合本国国情的开放和发展道路，中国已成为世界经济的重要引擎。多年来，阿中两国共同建设起弥足珍贵、日益紧密的双边关系，双边合作潜力巨大。从自然资源到知识经济，两国经贸科技交流合作不断深化，孕育巨大机遇。今年以来，新冠肺炎疫情对全人类的健康和世界经济发展造成威胁。重大问题必须由各方共同应对，今天比任何时候都更应强调坚持同舟共济、守望相助和兄弟情谊这一精神的重要性。期待阿中两国进一步加强合作，共同应对社会和区域不平等、气候变暖等全球重大挑战，实现和谐公平发展。

农牧渔业部长路易斯·巴斯特拉用 “志合者，不以山海为远”传达了亲切问候。他说：“新冠肺炎疫情在阿暴发后，中国政府为阿方提供了抗疫物资和必要支持，阿根廷则向中国出口了大量粮食，两国物资和商品保持流通，这在抗疫艰难时期显得尤为重要。衷心祝愿中国繁荣昌盛！祝阿中友谊地久天长！”

执政党正义党主席、众议院第二副议长何塞·路易斯·希奥哈和国防部国际关系事务国务秘书弗朗西斯科·卡菲耶罗向中国人民送上美好祝福，祝愿中国人民在中国共产党领导下，继续建设好这片人民安居乐业、国家繁荣富强的热土；祝愿中阿两国团结同心，将两国的友好合作一直延续。

中国驻阿根廷大使邹肖力在致辞中表示， 2020年，中国在这场惊心动魄、可歌可泣的抗疫大战中取得了战略性成果，在中华民族历史上竖立了一座新的精神丰碑；中国将如期消除绝对贫困，这是具有全球意义的壮举，必将载入中国和人类发展进步的光辉史册；中阿关系翻开了崭新的一页，两国元首引领中阿关系航船破浪前进，两国人民携手抗疫，生动诠释了“兄弟之道是团结同心”的真挚情谊，推动中阿全面战略伙伴关系达到更高水平；世界又一次站在十字路口，新冠肺炎疫情增加了百年未有之大变局的不确定性。中国愿同大多数国家一道，践行多边主义，积极应对气候变化，建设“绿色丝绸之路”，促进可持续发展，构建人类命运共同体。

邹肖力大使指出，在实现中华民族伟大复兴进程中，中国始终把自己的命运同世界的命运联系在一起。中国同阿根廷虽然相距遥远，但双方是并肩抗疫的好战友、相互信任的好朋友、共同发展的好伙伴、休戚与共的好兄弟。在双方共同努力下，一定能够赢得抗疫斗争最终胜利，落实好两国元首达成的共识，开启中阿全面战略伙伴关系“辉煌时期”，造福两国人民，为促进世界和平与发展作出更大贡献。

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