中国驻洛杉矶总领馆举办“喜迎国庆、欢度中秋”线上活动

人民网洛杉矶9月30日电（记者 王如君）中国驻洛杉矶总领馆30日举办线上活动“喜迎国庆、欢度中秋”，美国夏威夷州州长伊格，加利福尼亚州洛杉矶县县长巴格、圣伯纳迪诺县县长海格曼、圣伯纳迪诺市市长瓦尔迪维亚、洛杉矶市副市长贺琪珍等政要以及洛杉矶各界友好人士、华侨华人、留学生和中资企业代表等通过视频向中国和中国人民表达了热烈祝贺和良好祝愿。

中国驻洛杉矶总领事张平表示，今年，新冠肺炎疫情突如其来，中国共产党和政府始终坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，带领全中国人民取得了抗疫斗争的重大战略成果，铸就了伟大的抗疫精神。中方积极开展国际抗疫合作，以实际行动彰显了推动构建人类命运共同体的大国担当。张平感谢领区各界为中国人民抗击新冠疫情提供的宝贵支持，并表达了中方真诚希望美国早日控制住疫情蔓延势头的良好愿望。

张平说，当前中美关系面临严峻挑战，美方一些人企图否定两国几代人通过数十年艰苦努力取得的成果，蓄意将双方推向对抗和冲突，双边关系出现建交以来异常复杂严峻局面。张平强调，中美关系健康稳定发展符合中美两国和世界各国人民的共同愿望，中方积极致力于构建不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的中美关系，愿与美方加强对话，管控分歧，保持合作，努力维护中美关系的稳定和发展，也希望美方能认清时代潮流，摒弃冷战思维，避免战略误判。

张平感谢领区各界长期以来对中美关系的关心和支持，表示中国驻洛杉矶总领馆期待同领区各界朋友们保持密切联系，为深化中美地方交流合作，推动中美关系重回健康稳定发展轨道共同努力。

活动中配合播放了视频短片，讲述中国人民攻坚克难、守望相助，中国与领区各界合作抗疫、相互支持的感人故事。当地艺术家和文艺团体还呈现了抗疫原创曲目《期待相聚》、昆曲和民乐合奏等精彩节目。

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