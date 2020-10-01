视频会议现场

人民网北京10月1日电（于洋）9月30日，中国—东盟思想库网络（NACT）“中国和东盟未来劳动力：挑战与应对”工作组视频会议成功召开。

本次会议由中国外交学院和印度尼西亚卡查玛达大学联合主办。来自中国和东盟十国相关领域专家出席会议。外交学院亚洲研究所杨悦副所长与卡查玛达大学社会与政治学院副院长波比·苏李亚宁·维南特（Poppy Sulistyaning Winanti）致开幕词。

据了解，NACT每年开展2—3项联合工作组研究并举办工作组会议，邀请中国和东盟国家专家学者，围绕中国—东盟关系中的重点、难点问题开展深入研究并提出切实可行的政策建议。

参会专家一致认为，面对迅速崛起的数字经济与技术，既给中国与东盟国家的劳动力市场带来无限机遇，亦带了一些挑战。如何应对人工智能对劳动力的替代效应，如何适应新的劳动力结构、更好实现对劳动人口的社会保障，是中国和东盟国家需要共同面对的课题。

中方专家表示，数字经济已成为世界各国经济发展的新增长点和新动能。建议劳资关系治理应该公共治理和平台治理相结合，政府和平台应该联手努力共同保障劳动者劳动的安全性。

各国代表分享了本国应对劳动力变革的策略并就如何推进地区合作展开了讨论。与会专家一致认为，在现有合作基础上，中国与东盟国家应做好顶层设计、协调国家战略、改善地区数字基础设施、培育地区数字经济人才。

(责编：崔越、杨牧)