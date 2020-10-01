GSMA Thrive Africa开启线上系列活动 中国企业助力非洲“数字化未来”建设

人民网约翰内斯堡9月30日（王磊）9月29日至10月1日，GSMA Thrive Africa系列线上活动开启。本次活动吸引了来自全球电信和信息技术领域的佼佼者参与，共同展望非洲的“数字化未来”。 来自中国的中兴通讯是该活动的创始合作伙伴。

由于人口红利和智能手机的快速普及，非洲移动互联网用户数快速增长，移动支付、即时通信、在线流媒体、短视频等新业务增长迅速，非洲迎来了数字化转型和数字经济发展的关键时期。在未来几年里，非洲有望利用数字技术改善人民的生活水平，推动经济的发展。

今年突如其来的新冠疫情迫使各行各业寻求数字化转型。非洲各国对信息通信技术领域基础设施的投资需求不断增加，迫切希望以此来解决互联网成本高企、带宽不足等阻碍数字化转型的难题，加速释放千行百业数字化潜力。

此次GSMA Thrive Africa系列线上活动的主题包括“连接的领导力”、“同一个民族、同一个目标”、“数字时代的人民”、“加速非洲”、“健康互联网”。来自世界各地的信息技术专家纷纷通过此次线上活动了解非洲的潜在机遇。此次活动还聚集了行业领袖、政策制定者、首席执行官以及在线发明家，为非洲大陆创造最具关联性和影响力的技术体验。

自1997年踏足非洲以来，中兴通讯参与并见证了中东和非洲电信市场高速发展的二十年历程。如今，中兴为该地区超过50个国家的140家运营商提供设备和服务，战略合作伙伴囊括了MTN、Airtel、Ooredoo、Vodacom等领先的跨国电信集团。

通过将中东和非洲地区的通信网络向4G和5G提速，中兴通讯有效的提升了合作方地区的网络覆盖率、改善网络连接品质，在做好当地的“数字经济筑路者”的同时，担纲激发各行各业经济活力的使能者。中兴通讯还与地区运营商及其他行业伙伴一道继续推进5G建设，并推出更多基于4G/5G协同的创新应用，与合作伙伴共同描绘出非洲数字化的美好未来。

在本届GSMA Thrive Africa盛会上，中兴通讯高级副总裁肖明、高级副总裁赵鹏、副总裁吴建军分别接受了GSMA的主题专访，对当前非洲移动通信发展建议，5G、AI等新技术对非洲产业数字化的促进作用等发表见解，分享非洲数字化未来面临的挑战和战略实现路径。

(责编：崔越、杨牧)