法战机“音爆” 巴黎人虚惊一场

法国国防部9月30日确认，一架“阵风”战斗机当天在法国首都巴黎上空执行协助民用客机任务时获准采取“紧急措施”突破音障，产生巨大声响。

巨响一度令巴黎市民困惑，影响法国网球公开赛赛事。

【获准加速】

法国国防部9月30日确认，圣迪济耶113空军基地一架“阵风”战机获得授权突破音障，以协助一架丢失雷达信号的商业客机。

军方发言人斯特凡纳·斯佩特说，战机在巴黎以东突破音障。巨响过后数秒，一架E145型飞机与塔台恢复联系。

物体运行速度接近音速时，会遇到强大阻力，导致物体强烈震荡，速度衰减。这一现象称为“音障”。如果飞机加速，突破音障会让人感受到巨大爆炸声，称为“音爆”。

法国民用航空总局说，军方在两架民用客机失联后派遣战机协助。一架客机是巴西一家私人航空运营商运营的猎鹰50型飞机，处于佛得角至比利时首都布鲁塞尔的航程中；另一架客机是一家地区航空企业运营的E145型飞机。

民航总局证实，那两架客机已经恢复通信。

【影响法网】

法新社报道，整个巴黎都能听到战机突破音障传出的巨响，没有造成破坏的痕迹。路透社报道，巨响使窗户震动、惊起飞鸟。

巴黎西郊罗兰加洛斯球场9月30日举行法国网球公开赛，在赛场能够清楚听到巨响。瑞士网球名将斯坦·瓦林卡当时与德国人多米尼克·克普费尔交手，比赛因巨响暂停。美联社报道，巨响让克普费尔放弃防守。

法国政治讽刺杂志《查理周刊》原办公地点附近25日发生持刀袭击事件已经让巴黎市民紧张，30日传出巨响让许多人困惑。一些人听到异响后走到阳台，想看看发生了什么。许多市民打电话报警，在社交媒体发布信息。巴黎警方随后在社交媒体推特说明巨响原因。

巴黎中部《查理周刊》原办公地点附近25日发生持刀袭击事件，一名男子挥舞切肉刀致伤两人。法国官员次日证实，共有7人因这起事件遭拘捕，包括一名行凶主要嫌疑人。

两名武装人员2015年1月7日闯入《查理周刊》总部，用冲锋枪扫射，致死12人。继这起事件，法国同年发生多起恐怖袭击。（完）（新华社专特稿）

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