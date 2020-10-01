英国议会下院通过《内部市场法案》

英国议会下院9月29日以340票赞成、256票反对的表决结果通过《内部市场法案》，允许英国违反与欧洲联盟已达成并立法生效的“脱欧”协议。

【英国推立法】

英国内阁官员先前承认，法案部分条款违反国际法，但坚称法案旨在确保“脱欧”过渡期今年年底结束后，英国北爱尔兰与其他三个地区间的自由贸易保持畅通。

英方把法案所含争议条款称为“保险”措施，称只会在英欧双方无法找到解决北爱边界问题更好方案时动用相关条款。英国首相鲍里斯·约翰逊领导的保守党政府先前为平息党内“内讧”，同意把最终决定内阁部长能否动用法案条款的权力让与议会，让法案得以在下院获批。

英国前首相特雷莎·梅拒绝参与29日表决。她在任内与欧方达成一份“脱欧”协议，但遭议会否决。约翰逊与欧盟谈成的新“脱欧”协议取消了特雷莎·梅参与制定的北爱边界问题“担保方案”，以北爱边界问题议定书代替。

按照欧盟原先主张的“担保方案”，如果英欧在“脱欧”过渡期结束时没有谈妥贸易协定，英国全部地区将暂时留在欧洲关税同盟，直到双方找到更好解决方案。目前已具法律效力的新“脱欧”协议中，只有北爱地区适用“担保方案”。

英方担心，如果英欧未能在过渡期结束前谈妥未来关系协议，双方贸易关系退回至世界贸易组织框架内，届时北爱却可能继续留在欧洲关税同盟内。按照法新社的说法，英方指认欧盟可能据此对北爱与英国其他地区之间的贸易施加关税，甚至阻挠北爱与英国其他地区间的食品运输。

【欧盟或回击】

但在欧盟看来，任何试图违反“脱欧”协议的举措都“令人厌恶”。路透社指出，其中一个原因是欧盟担忧北爱今后成为英国货物违规流入欧盟的“后门”。

德国目前任欧盟轮值主席国。德国欧洲事务部长米夏埃尔·罗特还在《明镜》周刊撰文说，英方违反“脱欧”协议可能导致爱尔兰岛上恢复设置陆地“硬边界”即实体海关边检设施，进而破坏1998年北爱和平协议。他同时指认英方推动《内部市场法案》立法为正在进行的欧英未来关系谈判“蒙上阴影”。

美联社报道，欧盟先前要求英国9月底前放弃该法案，准备30日晚决定采取何种回应举措，预期欧盟可能诉诸法律。欧盟一名发言人在英国议会下院尚未表决前告诉法新社，将在数天内作出回应。

英欧最后一轮未来关系谈判本周在比利时布鲁塞尔启动。美联社说，原定10月2日结束的谈判有望持续至下月中旬欧盟峰会前。法新社说，英方提议双方进入被称为“隧道”的最终谈判环节，即双方绝大部分沟通仅限于谈判室内。欧方未予同意，要求英方先就政府补贴、渔业权等争议议题妥协。

《内部市场法案》将继续在英国议会上院接受审议至12月初。保守党在上院没有多数议席优势，修订法案争议条款的努力可能获得较高支持。

路透社分析，如果英欧快速推进谈判，找到北爱边界问题更好解决方案，英方可能不会援引法案以致违反“脱欧”协议。如果没有达成未来关系协议，英议会上院又对法案作修订，意味着下院需继续审议并批准法案，届时可能出现政治僵局。（海洋）（新华社专特稿）

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