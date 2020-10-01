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冲突持续 亚美尼亚和阿塞拜疆暂难和谈

2020年10月01日09:40  来源：新华网
 

　　亚美尼亚和阿塞拜疆9月29日互指对方炮火落入各自边境，不限于两国有主权争议的纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区。两国领导人表示，军事冲突持续，无法和谈。

　　另外，土耳其总统府新闻办公室主任法赫尔丁·阿尔通否认土方军机击落亚美尼亚战机。土耳其在最新冲突中支持阿塞拜疆。

　　【各有损失】

　　亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬9月29日接受英国广播公司采访，称阿塞拜疆不止攻击纳卡村镇，炮火还落入亚美尼亚边境其他地区，造成人员伤亡。

　　亚美尼亚国防部说，最新冲突爆发以来，阿塞拜疆损失72架无人机、7架直升机、137辆坦克、1架飞机和82辆军车。

　　阿塞拜疆方面则说，阿方摧毁亚美尼亚一支机动队、一支炮兵部队，晚些时候还摧毁亚方一整个机动步兵团。

　　阿塞拜疆没有公开军方伤亡情况。路透社援引阿塞拜疆方面消息报道，12名阿塞拜疆平民丧生，35名平民受伤。

　　亚美尼亚总理帕希尼扬和阿塞拜疆总统伊尔哈姆·阿利耶夫接受俄罗斯媒体采访时均表示，就目前局势而言，无法和谈。

　　亚美尼亚和阿塞拜疆9月27日在纳卡地区爆发新一轮冲突，双方均指责对方违反停火协议和率先发动军事进攻。

　　纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚为争夺纳卡爆发战争，亚美尼亚占领纳卡及其周围原属阿塞拜疆的部分领土。1994年，阿塞拜疆和亚美尼亚就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，两国之间武装冲突时有发生。

　　【外界促和】

　　亚美尼亚国防部发言人苏珊·斯捷潘尼扬说，土耳其空军一架F-16战斗机9月29日在亚美尼亚领空击落一架亚空军苏-25战机。

　　亚方没有提供相关证据。斯捷潘尼扬说，土方F-16战机当时为阿塞拜疆军机空袭亚美尼亚平民区提供支持，击落亚方苏-25战机，致飞行员丧生。

　　亚美尼亚总理帕希尼扬说，国际社会应谴责阿塞拜疆的侵略和土方行动，要求土耳其撤出这一地区。土耳其在这一地区的军事存在将导致冲突“进一步升级和扩大”。

　　土耳其总统府新闻办公室主任阿尔通批驳亚方说法“完全失实”。阿塞拜疆总统阿利耶夫说：“没有丝毫证据表明土耳其参与其中。”

　　舆论分析认为，土耳其直接介入将意味着纳卡冲突的重大升级。亚美尼亚和阿塞拜疆在纳卡的冲突如果升级为全面战争，恐致土耳其和俄罗斯陷入其中。亚美尼亚为集体安全条约组织成员国，与俄罗斯存在同盟关系；俄方同时不希望与阿塞拜疆交恶。

　　作为阿塞拜疆盟友，土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢说，土耳其在战地和谈判桌上都站在阿塞拜疆一方。阿尔通则说，土方全力致力于帮助阿塞拜疆“夺回被占领的土地”。

　　俄罗斯总统弗拉基米尔·普京9月29日再次应约与亚美尼亚总理帕希尼扬通电话，这是纳卡新一轮冲突爆发以来双方第二次通话磋商纳卡局势。

　　纳卡冲突危及南高加索地区稳定，这一区域也是输送油气管道的重要走廊。俄总统府克里姆林宫说，俄方与土方、亚方和阿方均保持接触。现在向亚、阿任何一方提供军事支持都只能是火上浇油。

　　联合国安全理事会9月29日举行闭门会议，对纳卡局势“表达担忧”，谴责动用武力，支持联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯的停火呼吁。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：崔越、杨牧)
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