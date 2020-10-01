“海上生明月，天涯共此时——中国水墨画联展”在埃正式上线

人民网开罗10月1日电（记者周輖）在中秋佳节来临之际，为增进中埃两国人民的相互了解与友谊，向埃及民众及海外华人华侨传递阖家团圆、幸福美满的中秋祝福，开罗中国文化中心联合埃及文化部文化发展基金会，制作推出“海上生明月，天涯共此时——中国水墨画联展”，展览于9月30日在开罗中国文化中心社交网络平台和埃及文化部文化发展基金会官网正式上线，受到埃及民众欢迎。

该展览以春、夏、秋、冬四季为时间轴，展出了李嘉存、高厚义、陆天宁三位著名国画画家的作品共71幅，包括中国传统写意花鸟画、中国传统写意画、敦煌壁画及西方各画派融合的作品等，部分作品被制作成动画，以视频、图片并配以背景音乐的方式向埃及民众呈现。

中国驻埃及使馆公使衔文化参赞兼开罗中国文化中心主任石岳文对展览开幕表示祝贺，并指出展览充分地展示了中国的山水、景物和中国水墨画艺术的独特魅力。埃及文化部文化发展基金会主席法塔希·阿卜杜·维哈布在展览中致辞时指出，很高兴与中方开展合作，这也是埃中两国在文化领域长期合作的一项成果。埃及人民与中国人民在思想、文化上是相通的，无论相隔多远，艺术总会拉近人与人之间的距离。法塔西也借此机会向中国人民祝贺节日。

本次展览系由开罗中国文化中心自主策划，是全球联动的2020“天涯共此时——中秋节”线上文化周系列活动之一。

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