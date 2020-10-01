中国社会组织代表在人权理事会第45次会议上积极发言：以发展促人权，共建美好世界

人民网布鲁塞尔9月30日电（记者方莹馨）日内瓦消息：连日来，中国有关社会组织代表相继在联合国人权理事会第45次会议上作视频发言，积极阐释中国主张。

在发展权相关议题下，中国国际交流协会代表表示，生存权和发展权是首要的人权。我们倡导各国共商、共建、共享的发展，倡导尊重他国民众选择自己发展道路的权利，反对某些国家将本国意愿强加于他国，反对个别国家为了本国利益对他国实施霸凌，呼吁各方加强沟通、交流、合作，积极推进可持续发展进程。

中国扶贫基金会代表表示，发展是人类社会永恒的主题，消除一切形式的贫困是促进和实现发展权的关键之一。中国扶贫基金会始终致力于改善国内、国际农村人口生活条件，致力于推动实现消除贫困、零饥饿、健康福祉、优质教育、清洁用水、体面工作等可持续发展目标。

来自中国计划生育协会、北京市民间组织国际交流促进会、北京致诚农民工法律援助与研究中心、北京青少年法律援助与研究中心的代表在发言中表示，要保障各国民众的发展权，坚决不能让任何一个人掉队，呼吁各国将更多宝贵资源和力量用于保障弱势群体的合法权益。国际社会应加强合作，发达国家应承担更多责任，共同赋能发展中国家。

在同民主公平国际秩序问题特别报告员互动对话中，中国人民对外友好协会代表表示，建立民主公平的国际秩序对应对挑战和保护人权至关重要。各方必须坚定维护多边主义体系，坚定维护联合国宪章的宗旨原则，要秉承平等互信、包容互鉴、合作共赢、共同发展的理念，建立健康的国家间关系和坚定的人民友谊。

在同老年人权利问题特别报告员互动对话中，中国计划生育协会代表表示，在新冠疫情感染者中，老年人比例较大，但中国医院没有放弃任何一位感染的老人，而且全力免费救治每一位老年患者。国际社会应重视对老年人的资源投入，进一步加强老年健康服务，完善服务体系，切实维护老年人的合法权益。

中国国际交流协会与中国少数民族对外交流协会还向会议提交了关于中国促进少数民族地区文化事业发展的联合书面发言。

中国西藏文化保护与发展协会、中国妇女发展基金会、中华环保联合会、中国与全球化智库、中国国际民间组织合作促进会、中国残疾人联合会、中国社会科学院、西南政法大学等社会组织和机构也参与了此次会议。

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