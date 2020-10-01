中国人权研究会在联合国人权理事会发声

人民网布鲁塞尔9月30日电（记者方莹馨）日内瓦消息：在近日召开的联合国人权理事会第45次会议上，中国人权研究会通过提交书面发言、专家学者远程视频发言等形式参加会议，就疫情防控下中国减贫工作成就、饮用水和卫生设施问题、雇佣兵、老年人权利、国际秩序、新疆少数民族文化事业等系列问题发表看法。

在书面发言中，中国人权研究会指出，中国在有效控制新冠肺炎疫情的同时，积极采取系列措施减少疫情对经济、社会、文化权利的影响，尤其是减少对弱势群体权利的影响。中国有效兼顾疫情防控与经济社会发展，贫困人口并没有因新冠肺炎疫情而增加。面对疫情带来的严重影响，中国始终庄严承诺，2020年现行标准下农村贫困人口如期实现脱贫。

西南政法大学人权研究院学者尚海明在与饮用水和卫生设施问题特别报告员的对话中指出，中国政府高度重视农村饮用水供应保障。目前，中国农村的集中供水率已达87%，自来水普及率达到82%，农村供水设施基本实现全覆盖，中国农村饮用水安全问题已得到很大程度的解决。

中国政法大学人权研究院学者武文扬在与老年人人权问题独立专家的对话中指出，新冠肺炎疫情的蔓延使得老年人群体更易遭遇权利减损和生存风险，关心和尊重老年人一直是中国文化的重要组成部分，在应对新冠肺炎疫情过程中，中国的老年人群体得到了优先保护。此外，武文扬在与雇佣兵问题工作组的对话中表示，雇佣军和安保公司在安全维护、阻止犯罪方面发挥着越来越重要的作用，各国应重视对这一行业的监测和研究，要对其进行人权培训，确保其业务和活动受法律约束。

山东大学法学院学者田立在与民主公平国际秩序问题独立专家的对话中强调，民主公平国际秩序应当以《联合国宪章》为基石，以尊重、保护和促进人权为正当性来源，注重平等协商和弱势群体保护。

中南大学法学院副教授王历在与土著人权利专家机制对话时表示，很多国家对土著人居住区的非物质文化遗产进行数字化记录和处理，这些举措都应遵循自由原则和当地人事先知情原则。

新疆大学中国语言文学学院教授夏迪娅·伊布拉音在与人权理事会咨询委员会的对话中表示，中国历来高度重视和关心少数民族文化事业。新疆少数民族文化事业取得了历史性成就，文化遗产得到有效保护和传承，“达瓦孜”等维吾尔族传统体育项目得到有效整理和保护，少数民族语言文字的信息化能力和社会应用能力也不断增强。

本次人权理事会会议于9月14日在瑞士日内瓦开幕，会议将持续到10月7日。

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