我驻叙利亚大使馆举办庆祝新中国成立71周年活动

人民网大马士革9月30日电（记者李潇）中国驻叙利亚大使冯飚9月28日晚在官邸举办小型双边晚宴，庆祝中华人民共和国成立71周年华诞。叙利亚常务副外长米格达德、副外长苏珊及10多位叙外交部官员出席。

冯飚在致辞中表示，面对今年突如其来的新冠肺炎疫情，在习近平总书记的亲自指挥亲自部署下，中国夺取了全国抗疫斗争重大战略性成果，同时，中国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，抓紧恢复生产生活秩序，加大宏观政策应对力度，制定一系列纾困惠企政策，推动交通运输、餐饮商超、文化旅游等各行各业有序恢复，分批分次复学复课。中国成为疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体，在疫情防控和经济恢复上都走在了世界前列，显示了中国的强大修复能力和旺盛生机活力。中国科技界在抗疫期间仍然坚持实施创新驱动发展战略，在5G通信技术、北斗导航、微纳米集成电路、火星探测、以及新冠疫苗研发等高精尖领域实现一系列突破性成果和进展。在中国积极抗疫的同时，中国政府秉持人类命运共同体理念，展开了新中国成立以来规模最大的国际抗疫合作，同世界各国携手合作、共克时艰，为全球抗疫贡献了智慧和力量，以实际行动帮助挽救了全球成千上万人的生命，彰显了中国推动构建人类命运共同体的真诚愿望。

冯飚指出，新中国成立71年以来，在中国共产党的坚强领导下，中国创造了世所罕见的经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹。目前，中国已进入高质量发展阶段，人均国内生产总值达到1万美元，城镇化率超过60%，中等收入群体超过4亿人。2019年，我国农村贫困人口减少1109万人，贫困发生率降至0.6%，脱贫攻坚战取得决定性成就。到2020年5月17日，全国832个贫困县中已有780个宣布摘帽，年底将实现全面消除绝对贫困。2008年世界金融危机以来，中国经济开始向以国内大循环为主体转变，国内需求对经济增长的贡献率有7个年份超过100%，市场和资源两头在外的国际大循环动能明显减弱，内需潜力不断释放，国内大循环活力日益强劲。中国领导人和政府审时度势，科学决策，正在推动形成以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局。

抗击新冠肺炎疫情斗争和中国特色社会主义事业建设接连取得重大战略成果，充分展现了中国共产党领导和中国社会主义制度的显著优势，充分展现了中国人民和中华民族的伟大力量，充分展现了中华文明的深厚底蕴，充分展现了中国负责任大国的自觉担当。2020年是两个百年目标的历史交汇期，中国人民将在以习近平总书记为核心的党中央领导下，向着实现中华民族伟大复兴的中国梦阔步前行。

冯飚强调，叙利亚是中国在中东地区的传统友好国家，习近平主席倡导构建以相互尊重、公平正义、合作共赢为核心内涵的新型国际关系，中方始终把叙视作这一进程中的好朋友、好伙伴、好兄弟，将一如既往地帮助并支持叙政府及人民，并为叙最终实现全面和平、人民安居乐业付出不懈努力。明年是中叙建交65周年，中方愿以此为契机，进一步发展与叙利亚的友好合作关系，为两国人民带来福祉。

米格达德在致辞中表示，叙政府热烈祝贺新中国成立71周年，叙政府和人民高度钦佩中国人民今天取得的举世瞩目发展成就，并祝愿伟大的中国更加繁荣昌盛。在此次国际抗疫斗争合作中，中国充分践行双“构建”的理念，成为包括叙利亚在内广大发展中国家的依靠和主心骨。中国的表现与西方国家的霸凌、强权、单边主义行径形成鲜明对比。叙方期待中国在国际事务中发挥更大作用。

米格达德还感谢中方在叙问题上秉持客观公正的立场，并在联合国等场合多次为叙仗义执言，有力捍卫了叙的主权独立、领土完整和人民的尊严。叙危机爆发以来，中国政府向叙提供了大量人道援助和人员培训，今年以来又向叙提供多批医疗物资援助，为叙抗疫事业作出巨大贡献。他表示，叙方将继续在人权、涉疆、涉港、涉藏、南海、安改等一系列涉中方核心利益和重大关切问题上坚定支持中国，并在“一带一路”框架下进一步深化同中国在政治、经济、文化、卫生等各领域的友好合作关系。（完）

(责编：崔越、杨牧)