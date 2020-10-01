世界首个艾滋病治愈患者因癌症复发去世

新华社日内瓦9月30日电（记者刘曲）国际艾滋病协会30日发布声明说，被称为“柏林病人”的全球首个获治愈的艾滋病患者蒂莫西·布朗已因癌症复发去世。

国际艾滋病协会主席阿迪巴·卡马鲁扎曼说：“我们非常感谢蒂莫西和他的医生格罗·许特尔，感谢他们为科学家探索艾滋病可以治愈这样一个概念打开了大门。”

据媒体报道，几个月来，布朗一直在与复发的白血病斗争，并在美国加利福尼亚州棕榈泉的家中接受了临终关怀。

出生于1966年的美国人布朗是公认的全球首个被治愈的艾滋病患者。他于1995年在德国柏林居住时被诊断出艾滋病，2006年又被诊断出患有急性骨髓性白血病。布朗2007年在柏林接受了放射疗法和干细胞移植，之后艾滋病和白血病都消失了。

布朗在移植干细胞后不久就停止了艾滋病抗逆转录病毒药物治疗，且体内没有发现任何可检测到的艾滋病病毒。换句话说，他被治愈了。布朗的经历表明，艾滋病有朝一日是可以治愈的。这推动了致力于研究艾滋病治疗的一系列努力。

在布朗被治愈十余年后，被称为“伦敦病人”的艾滋病患者亚当·卡斯蒂列霍在接受干细胞移植治疗后，在很长的观察期内也未再检测到活跃的艾滋病病毒，被广泛认为是第二个被治愈的艾滋病患者。

两名患者接受治疗的一个共同点是，干细胞捐赠者的CCR5受体出现一种罕见变异，可使人体对艾滋病病毒产生抵抗力，使它无法进入宿主细胞。CCR5是艾滋病病毒攻击人体的一个主要切入点。研究人员认为，通过干细胞移植将免疫细胞置换为没有CCR5受体的细胞可能是停止治疗后患者体内艾滋病病毒没有回弹的原因。

专家表示，虽然布朗和卡斯蒂列霍的治疗方法并不是大规模治愈艾滋病的可行策略，但代表了寻找治愈艾滋病的疗法的方向。

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