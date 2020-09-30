体验艺术之美  “家长公益讲堂”走进语言表演艺术

人民网讯 今年以来，面对新冠肺炎疫情，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心充分发挥国家级教育平台示范引领作用，着力引导广大师生和家长，体验艺术之美，感受艺术之魂，将艺术魅力转化为教育力量。

9月26日，成功举办“家长公益课堂”第十讲直播活动。邀请中国有声阅读委员会专家，新中国成立70周年杰出演播艺术家称号获得者，播音指导，著名配音演员、配音导演，著名广播节目主持人晏积瑄老师作为主讲嘉宾，以《走进语言表演艺术——艺术语言表演训练对孩子成长的帮助》为主题，结合四十多年来话剧表演、纪录片解说、播音主持、影视配音、文学作品演播等多个领域的艺术创作实践经验，带家长与观众走进语言表演艺术的世界，助力孩子们的创意思维，开发艺术语言天赋的潜能。

语言表演艺术是一种弘扬积极精神的生活体操，经过专业系统的训练有助于让孩子迅速建立起语言表演艺术的兴趣，有助于帮助孩子建立良好的表达、交流方式，提升自信心，对孩子的成长和亲子教育都有意想不到的效果。

在心灵的律动上，语言和表演是一致的，艺术语言的情感支持源于表演元素的训练。晏积瑄老师从表演环节开始讲起，介绍了表演训练过程对少年朋友在专注能力、观察能力和情商提升等方面的成长功用，包括理解力和创造力的提高，建立善于观察、独立认识世界的能力，让孩子得以更加自信地控制和表达自我情感。她用生动的课堂实例，就如何纠正生理发音问题，提高肢体动作协调性，启迪丰富的想象力，同时掌握艺术语言外部和内部技巧，从而使孩子获得由外而内的自信力进行了讲解。

孩子的心理和情感成长是脆弱而关键的，晏积瑄老师如火炬般包容温暖着孩子，以百分之两百的热度调动他们一起燃烧跳动，用语言表演艺术的魅力去触摸呵护孩子们每一个敏锐的细胞。

(责编：李婷(实习生)、常红)