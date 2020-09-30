外交部：中方将优先向发展中国家提供疫苗

人民网北京9月30日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。

记者会实录如下：

法新社记者：美国共和、民主两党总统候选人特朗普总统和前副总统拜登举行了首场电视辩论，两位候选人谈及经济政策、疫情应对等问题时都提及了中国。外交部对此有何评论？

汪文斌：我们坚决反对美方人员在竞选中拿中国说事。事实已经证明，美方针对中方的指责没有事实依据，是站不住脚的。

总台央视记者：近日有媒体报道，中国疫苗定价明显高于欧美疫苗。请问发言人对此有何评论？

汪文斌：这种说法没有依据。为应对全球新冠肺炎疫情，中国正在加紧推进疫苗研发。中方早已宣布，中国疫苗研究完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献。中国的承诺是明确的，我们会说到做到。目前各国疫苗都正在研发过程中，下一步如何定价，有着很大不确定性。对中方而言，有一点是明确的，我们一定会把疫苗作为全球公共产品以公平合理的价格向世界提供。我们还将以多种方式优先向发展中国家提供疫苗，包括捐赠和无偿援助。

埃及中东通讯社记者：昨天，科威特埃米尔宫发表声明宣布萨巴赫埃米尔因病逝世。科威特王储纳瓦夫已被任命为新任埃米尔。中方对此有何评论？

汪文斌：萨巴赫埃米尔是深受科威特人民爱戴和国际社会尊重的领导人，为科威特的发展繁荣和中东地区的和平稳定发挥了重要作用，为推动中科关系发展作出了重要贡献。中方对他不幸逝世表示沉痛哀悼，向科威特政府和人民以及萨巴赫埃米尔的亲属表示诚挚的慰问。中方对科威特新任埃米尔纳瓦夫殿下表示祝贺。

《北京青年报》记者：据报道，中印目前正在接触，安排中印边境事务磋商和协调工作机制第19次会议。印度外交部东亚司联秘史耐恩将率领印方代表团出席会议，中方代表团则由中国外交部边界与海洋事务司司长洪亮率领。中方能否证实？双方将主要讨论哪些议题？

汪文斌：目前，中印两国正在举行边境事务磋商和协调工作机制第19次会议。会议重点讨论落实两国外长莫斯科会晤达成的五点共识，研究解决现地剩余问题，推动中印边境局势缓和降温。

总台央广记者：中方昨日同阿拉伯国家联盟举行了中阿卫生专家视频会议，您是否可以介绍具体情况？

汪文斌：9月29日，中国外交部会同国家卫健委、科技部举行中阿卫生专家视频会议，阿盟秘书处及10个阿拉伯国家卫生部门负责人和专家出席。双方重点就“新形势下的新冠肺炎疫情风险评估和分级防控”、“疫苗研发”以及“新冠病毒毒性演化”等议题进行了深入探讨。阿方高度评价中方在疫情防控及疫苗研发上取得的积极成效，赞赏中国为全球抗疫作出重要贡献，感谢中方为阿拉伯国家做好抗疫工作提供的宝贵帮助和有益借鉴。

正如习近平主席致中阿合作论坛第九届部长级会议贺信中指出：“新冠肺炎疫情发生以来，中国和阿拉伯国家风雨同舟、守望相助，坚定相互支持，开展密切合作，这是中阿命运与共的生动写照。”此次视频会议是中阿双方今年第二次举办卫生专家视频会，也是双方继上周复工复产视频研讨会后，围绕应对疫情召开的又一次专题交流。截至目前，中国已向阿拉伯国家提供100多万份检测试剂盒，1800多万只口罩，双方举办40余次专家视频会，中方向8个阿拉伯国家派出医疗专家组，毫无保留地分享诊疗方案和救治经验。中国同阿联酋、巴林、摩洛哥、埃及等国开展疫苗合作，其中同阿联酋开展的新冠灭活疫苗三期临床试验进展最为迅速，迄今已有3万余人接种。

下阶段，中方将继续根据阿方需要，通过多种方式及时同阿方分享信息，加强抗疫合作，携手统筹推进疫情防控和经济社会发展，一道落实好论坛部长会成果，为打造中阿命运共同体和中阿卫生健康共同体共同努力。

深圳卫视记者：世界银行28日发布东亚和太平洋地区经济报告，将今年中国经济增速预期上调至2%，比6月预期上调一个百分点。世行并结合疫苗问世、经济持续复苏等积极因素，预测中国经济明年将增长7.9%。在疫情加剧世界经济下行压力的背景下，世行仍调高对中国经济增速预期，你觉得中国经济增长对世界经济复苏意味着什么？

汪文斌：世界银行发布的报告表明，国际社会高度肯定中国统筹推进疫情防控和经济社会发展取得的显著成效。中国经济持续企稳复苏，对世界经济增长的拉动作用进一步凸显，这对提振全球市场信心具有积极意义。

今年前8个月，中国企业对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资118亿美元，同比增长31.5%。上半年，中国对东盟投资达62.3亿美元，同比增长53.1%；今年1至8月，中国与东盟贸易总额达到4165亿美元，逆势增长3.8%，实现双方互为第一大贸易伙伴的历史性突破。今年前6个月，中欧班列运输进出口货物同比增长30%，成为稳定国际供应链的“钢铁驼队”。

可以预见，中国经济加快复苏将为扩大中外经贸合作提供更多机遇，为推动全球复苏注入更多动力，也会给世界人民带来更多信心。

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