中国为全球减贫事业做出积极贡献

2015年联合国大会通过《变革我们的世界：2030年可持续发展议程》，将“在全世界消除一切形式的贫困”列为首要可持续发展目标，提出“到2030年，在全球所有人口中消除极端贫困”，为全球减贫发展事业指明方向。2020年是中国脱贫攻坚的收官之年，中国努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，将于今年实现现行标准下所有农村贫困人口全部脱贫，提前十年完成相关可持续发展目标。9月26日，《消除绝对贫困：中国的实践》在王毅国务委员主持的减贫与南南合作高级别视频会议上正式发布，总结中国减贫发展经验，将为各国特别是其他发展中国家克服疫情影响、实现减贫目标、落实2030年议程提供有益借鉴。

中国积极开展创新性实践，有效抑制新冠疫情对减贫事业的负面影响

新冠肺炎疫情全球蔓延，令全球减贫事业遭受重创，尤其是很多发展中国家，在疫情防控的同时，难以确保贫困人口的基本生活，返贫现象不断增加。世界银行在相关分析中指出，新冠疫情的肆虐预计将使7100万人陷入极端贫困，悲观情景下，全球贫困人口将增加一亿人。由中国外交部和国务院扶贫办编制的《消除绝对贫困：中国的实践》报告（下文简称报告）集中展示了中国在推进精准扶贫、加强政策创新与实践创新的生动详实的案例。案例既包括中国动员各方面力量，着力实现各区域各领域协调发展的具体实践，也有着力推动发展机遇人人共享、发展成果人人受益的经典案例;既提供了环境保护与减贫发展有机统一的解决方案，也为疫情影响下的脱贫攻坚给出了建设性的路径；既展示了国内扶贫的经验和成果，也介绍了推进国际减贫合作的有益做法。相信这些经典案例将为新冠肺炎疫情全球蔓延背景下推进世界减贫事业提供有益借鉴。

中国的实践案例为世界减贫事业贡献中国方案

2016年，中国率先发布落实2030年议程国别方案，将2030年可持续发展议程的落实工作同《国民经济和社会发展第十三个五年规划》等中长期发展战略有机结合，以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领，统筹推进“五位一体”总体布局，以定期评估促落实。《消除绝对贫困：中国的实践》报告从创新、协调、绿色、开放、共享五个角度全方面地呈现了中国减贫实践。

创新是引领发展的第一动力。改革开放以来，中国的减贫战略经历了从开发式扶贫到开发与保障式扶贫相结合，再到多维度合力的综合性扶贫的转变过程。其间，减贫政策和实践面临着许多挑战，也产生了众多创新。报告的第一部分“创新篇”共分为四节，展现中国在扶贫瞄准机制、扶贫领导机制、产业扶贫模式及抗疫扶贫等四方面的创新做法及探索。

通力协作引导经济发展惠及贫困人口。中国坚持专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫等多方力量、多种举措有机结合和互为支撑的“三位一体”大扶贫格局，致力于增强发展整体性，实现各区域各领域协调发展。报告的第二部分“协调篇”共分五节，从东西协作、对口支援、城乡协调、劳务协作和企业参与等不同角度，阐述脱贫攻坚中多方协调、合力减贫、促进城乡和区域间协调发展的具体实践。

环境保护是2030年可持续发展议程的重要内容。绿水青山就是金山银山是中国的重要发展理念之一。中国的绿色减贫实践，摈弃“边发展、边污染”、“先污染、后治理”的工业化老路，打破以经济发展为基础的减贫与环境保护背道而驰的“魔咒”，兼顾脱贫和生态协同发展，在发展中保护环境，通过环境保护促进发展、实现减贫。报告的第三部分“绿色篇”从生态资源脱贫和生态补偿扶贫两方面，介绍中国的经验做法，揭示了环境保护与减贫发展的辩证关系。

中国坚持以人民为中心的发展理念，将“共享”作为发展的重要方面，致力于解决发展中共享性不够、受益不平衡问题，让发展过程人人参与、发展机遇人人共享、发展成果人人受益，将政策和资源向贫困群体倾斜，加强妇女减贫和老弱病残群体兜底扶贫工作，推动教育、医疗等公共服务均等化，不让一个少数民族掉队，不让一个人掉队。报告的第四部分“共享篇”从教育、就业、医疗、健康和社会保障等方面，介绍了中国公共服务领域保障性扶贫工作。

在减贫的问题上，中国同样秉持开放的心态。一方面，中国的减贫受益于对世界各国先进减贫理念和经验的引进和学习，受益于充分利用国际国内两个市场、两种资源，以开放促改革、促发展、促创新，与世界各国互利共赢。另一方面，中国在推动自身减贫进程的同时，也致力于为全球减贫事业提供中国智慧和中国方案，在力所能及范围内为其他发展中国家减贫发展提供帮助。报告的第五部分“开放篇”收录的中国在坦桑尼亚传播劳动力密集型种植技术项目、在东南亚三国推进示范综合性村落发展项目、中国-联合国和平与发展基金项下的斐济菌草项目，以及中国与拉美国家减贫交流、培训项目，是中国与广大发展中国家共迎贫困挑战、共享发展机遇的缩影。

减贫之路无“模板”，各国应积极探索自己的特色减贫之路

目前，中国已基本消除区域性整体贫困，贫困人口从2012年年底的9899万人减至2019年年底的551万人，贫困发生率由10.2% 降至0.6%。中国立足国情，上下求索，不懈奋斗，成功走出了一条中国特色减贫之路。中国在减贫事业上的成果不仅仅体现在数字上的贡献，更体现在对其他国家减贫实践的启发性与借鉴意义。条条大路通罗马，世上并无放之四海而皆准的减贫路径。从中国的减贫做法和经验中出发，可以看到，消除贫困是一项复杂浩大的系统工程，各国必须以人民为中心，以各自的实际情况为基础，制定基于国情的科学减贫战略，抓住全球经济发展的契机，平衡经济、社会、环境领域的工作，以发展促脱贫。同时秉持开放包容、互学互鉴的精神，与全球其他国家共享机遇，共迎挑战，共创繁荣。在新冠肺炎疫情和百年大变局叠加共振的今天，中国更愿同各国人民风雨同舟、守望相助，共同构建一个没有贫穷和饥饿的世界，携手打造共享繁荣与发展的命运共同体！

（作者系中国农业大学国际发展与全球农业学院副院长、国家乡村振兴研究院副秘书长）

(责编：刘洁妍、杨牧)