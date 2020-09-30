中国发布《消除绝对贫困 中国的实践》是其致力于国际发展合作的重要体现

消除贫困是全人类面临的共同挑战，当前，全世界仍有近7亿人口处于极端贫困状态。新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，为减贫事业带来严峻挑战。受疫情影响，全球预计将有7000万至1亿人口因疫情陷入极端贫困。在此背景下，实行有效的减贫政策和措施以纾解极端贫困人口生存困境尤为必要。中国作为负责任的大国，秉持人类命运共同体理念，积极深化国际减贫合作，助力全球减贫工作，为全球减贫事业提供中国方案，贡献中国智慧。

2015年9月25日，联合国193个成员国在可持续发展峰会上正式通过《变革我们的世界：2030年可持续发展议程》，提出17项可持续发展目标，旨在从2015年到2030年间解决社会、经济和环境三个维度的可持续发展问题。2030年议程将“在全世界消除一切形式的贫困”列为首要目标，提出“2030年在全球所有人口中消除极端贫困”，为全球减贫发展事业指明方向。中国推动国际社会将减贫合作作为国际发展合作的优先领域，在南南合作框架下积极开展大量富有成效的减贫合作。

为梳理总结中国减贫发展经验，为各国特别是其他发展中国家克服疫情影响、实现减贫目标、落实2030年议程提供有益借鉴，中华人民共和国外交部和国务院扶贫办编制发布《消除绝对贫困 中国的实践》（以下简称报告），通过具体详实的案例，分享中国各领域减贫实践。该报告是中国政府扶贫理念、措施、经验的集中呈现，更是近年来以精准为核心要义实施的脱贫攻坚措施交出的准答卷。

在70多年的发展历程中，中国政府和人民立足国情、积极探索、勇于实践，在减贫事业上取得了举世瞩目的成就。改革开放40多年来，7亿多中国人摆脱贫困，对世界减贫贡献率超过70%，书写了人类历史上“最成功的脱贫故事”。近年来，中国大力实施精准脱贫、乡村振兴，积极推进普惠发展，努力不让一个人掉队，取得显著成效。2012年以来连续7年每年减贫超过1000万人，并将于2020年消除绝对贫困，提前10年实现第一项可持续发展目标。

开放带来进步，封闭导致落后。经过四十多年改革开放实践，中国从一个贫穷落后的发展中大国成长为世界第二大经济体。中国的成功经验不仅印证自身选择的正确性，而且给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。一方面，中国的减贫受益于对世界各国先进减贫理念和经验的引进和学习，受益于充分利用国际国内两个市场、两种资源，以开放促改革、促发展、促创新，与世界各国互利共赢。另一方面，中国在推动自身减贫进程的同时，也致力于为全球减贫事业提供中国智慧和中国方案，在力所能及范围内为其他发展中国家减贫发展提供帮助。中国设立了“中国—联合国和平与发展基金”和“南南合作援助基金”，全面落实习近平总书记2015年在南南合作圆桌会上宣布的“100个减贫项目”，在“东亚减贫合作倡议”、“中非减贫惠民合作计划”框架下扎实推进合作项目。截至2019年底，中国在非洲援建24个农业技术示范中心，惠及50余万当地民众，举办了100多期减贫培训班，为116个发展中国家培养减贫专业人才近3000人。中国不断深化共建“一带一路”同2030年可持续发展议程对接，打造减贫和发展新引擎。根据世界银行报告，共建“一带一路”将使相关国家760万人摆脱极端贫困，3200万人摆脱中度贫困，为国际减贫事业提供强大动能。

2020年消除绝对贫困标志着中国将进入减贫的新时期，即缓解和解决相对贫困的长效机制建立和实践时期。相信中国将继续与广大发展中国家一起，持续开展减贫经验交流，深入推进国际减贫与发展合作，共同聚焦世界减贫与发展，共同推进2030年可持续发展议程全球落实。

（作者系中国农业大学文科资深讲席教授，国际发展与全球农业学院名誉院长）

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