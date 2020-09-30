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葡萄牙华人：疫情阻挡不住中秋思乡之情

2020年09月30日17:20  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京9月30日电（张荣）唐代诗人杜甫曾写下“露从今夜白，月是故乡明”的诗句。“中秋”是中国人重要的传统节日之一，寓意着“团圆”，客居他乡的游子更是用月亮寄托深情。远在大洋彼岸的华人，在中秋佳节之际，表达了他们对祖国的思念，同时外国友人也对我们送来了殷切的祝福。

潘武

葡萄牙里斯本华侨潘武在接受人民网采访时表示，因为新冠疫情，葡萄牙华人以及学生们的日常生活受到了很大的影响。根据葡萄牙政府的要求，他经营的餐厅每日进行严格消毒，控制就餐人数以及就餐距离。中秋临近，每年葡萄牙的华人都一定会订购月饼，来延续传统习俗，思乡之情也得以用月饼来寄托。

虽然目前葡萄牙疫情有所反弹，每天仍然处在紧张之中，但有了祖国的挂念以及国内各界对他们的帮助，就感到十分暖心。疫情期间，中国不断向葡萄牙运送物资，如北京、上海、深圳、珠海、沈阳等城市积极向葡友城捐助医用口罩、防护服等抗疫物资，许多在葡中资企业也积极组织抗疫物资捐赠活动。中国驻葡萄牙大使馆也不断分发防护医疗包等，保证当地华人尤其是学生防护用具充足。潘武表示，正是诸多暖心的举动，海外的华侨华人在感谢祖国的同时也感到身为中国人无比自豪。

目前，全球笼罩在疫情的阴霾之下，各国之间的文化交流与沟通受到了一定的影响，但各种线上活动依旧热烈开展。葡萄牙里斯本孔子学院的王锦程院长表示，由于疫情原因，今年孔院难以组织线下庆中秋晚会了，只能在课堂上介绍一下中秋节的来源和习俗。但孔院计划在10月份举办在线活动，邀请部分优秀学生开展线上活动等。

巴西孔子学院学生霏霏（Joana）

除此之外，许多葡语国家的中文学生也在这一天，向我们送来了暖心的祝福。巴西南大河州联邦大学的凯诺（Caroline Silveira）和文杜（Artur），以及巴西孔子学院的霏霏（Joana）更是用中葡文录制了中秋视频，祝福大家“但愿人长久，千里共婵娟”，同时也希望全球早日战胜疫情，恢复秩序，共同迎接更美好的明天。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)
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