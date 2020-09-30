我驻大阪总领馆与领区各界共庆中华人民共和国成立71周年

国庆“纪念包”

人民网东京9月30日电（记者刘军国）在中华人民共和国成立71周年华诞和中秋佳节到来之际，中国驻大阪总领馆以向领区各界寄送国庆“纪念包”的方式，与大家共度国庆节和中秋节。

国庆“纪念包”由总领馆精心策划，领区各界及国内相关省市共同参与制作，包括介绍新中国建设成就和抗疫的主题视频、总领事亲笔信、总领馆原创大熊猫吉祥物环保袋和中国传统美食月饼等。

在主题视频中，中国驻大阪总领事何振良介绍了中国在抗击新冠肺炎疫情中取得的重大战略成果和积极支援国际社会抗疫的情况，特别赞赏了中日两国守望相助、携手抗疫的友好情谊。何振良表示，中日两国是一衣带水的邻国，也是搬不走的邻居，保持中日关系的长期健康稳定，不仅符合两国人民的根本利益，也有利于维护亚洲乃至世界的和平繁荣。总领馆将继续发挥桥梁作用，与领区各界一道，为构建契合新时代要求的中日关系作出积极努力。

大阪领区2府12县知事，大阪、京都、神户等市市长，以及经济、教育、友好团体等日方各界人士纷纷通过视频、贺电和贺信方式直抒胸臆：有的忆往追昔，娓娓道来日中友好交流的历史；有的展望未来，畅谈日中交流合作的美好前景；有的高歌友谊，用中文深情演唱《友谊地久天长》。千言万语都汇成了对新中国成立71年的热烈祝贺，对新中国发展成就的高度肯定，以及对日中关系持续稳定发展的殷切期望。日方人员表示，新冠疫情发生以来，日中两国以“雪中送炭”的精神相互支持，谱写了一个又一个友好佳话，双方友谊也因此更加牢固。疫情仍在持续，但两国携手定能克服各种挑战，恢复各领域交流合作，共同开创日中关系新时代。

大阪领区华侨华人、中资机构、留学人员及研修生代表也纷纷为祖（籍）国71周年华诞送上祝福，表示国庆与中秋佳节到来之际，海外游子倍加思念祖国母亲。游子身在海外，心系祖国，今后愿继续为祖国建设添砖加瓦，愿继续为推动中日关系改善发展、加强两国各领域交流合作发挥积极作用。

此外，何振良还在总领馆网站上发表了庆祝中华人民共和国成立71周年致辞。

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