联合国粮农组织呼吁减少粮食损失和浪费

新华社罗马9月29日电（记者陈占杰）联合国粮农组织总干事屈冬玉29日说，粮食损失和浪费是“我们这个时代的巨大挑战”，而进行创新性的收获后管理、实施农业及粮食系统数字化、重新规划粮食市场渠道等，为应对这一挑战提供了巨大潜力。

来自联合国粮农组织、联合国环境规划署、联合国其他机构以及多个国家和地区的代表当天通过视频方式举行会议，迎接首个国际粮食损失和浪费问题宣传日。屈冬玉在致辞时说，减少粮食损失和浪费是所有人的共同责任，应从家庭以及教育孩子珍惜粮食开始。

联合国秘书长古特雷斯在致辞中表示，粮食损失和浪费从“道义上不可容忍”。世界有足够粮食养活所有人，但仍有6.9亿人挨饿，30亿人负担不起健康饮食。他呼吁全球齐心协力，减少粮食损失和浪费，造福人类和地球。

古特雷斯说，新冠疫情大流行凸显了世界粮食系统的脆弱性，并加剧了许多国家的粮食损失和浪费，“我们需要新的方法和措施”。他表示，首个国际粮食损失和浪费问题宣传日适逢联合国筹备2021年粮食系统峰会之时。各国应制定减损目标，衡量本国粮食损失和浪费的情况，采取大胆行动减少粮食损失和浪费。

2019年，第74届联合国大会将9月29日设立为国际粮食损失和浪费问题宣传日，并表示认识到“可持续的粮食生产在促进粮食安全和营养中所发挥的重要作用”。

联合国指出，自2014年以来，全球受饥饿影响的人数一直在缓慢上升。在全球范围内，约有14%的粮食在收获后到零售前的环节被损失。在零售和消费环节，也有大量的粮食被浪费。

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