中国驻美使馆举办国庆中秋云端欢庆周活动

人民网华盛顿9月30日电（记者郑琪）为庆祝中华人民共和国成立71周年暨中秋佳节，中国驻美国大使馆于9月25日至10月1日举办2020国庆中秋云端欢庆周活动。

本次欢庆周活动设计了使馆开放日、中美青年艺术家音乐会、中美民间交往主题纪录片放映、中美留学生经历分享、中美民众抗疫故事分享、使馆厨师教授月饼制作、国庆中秋音乐招待会等丰富内容。考虑到疫情的特殊背景，所有庆祝活动都在云端举行，通过使馆的社交媒体平台与各界公众交流互动。

活动周期间放映的纪录片《中国印记》讲述了4名美国人在中国经历的真实故事。骑手彼得1994年从北京骑行到香港，感动于沿途中国农民的热情与善良；艺术家康兰丝倾倒于迷人的中国山水，用照片记录自己所见所感；摄影记者刘香成是《时代》杂志的首位驻中国摄影记者，为80年代的世界打开了认识中国的窗口；哈佛大学新生洪明伟学习中文六年，对包容多样的中国文化情有独钟。纪录片中，4位主人公真诚讲述自己眼中的中国，诠释了中美民间交流的独特魅力。

加利福尼亚州女士梅根·梦露在疫情期间主动选择留守武汉，并在社交媒体上记录封城期间武汉民众守望相助的动人画面；有“病毒猎手”之称的美国传染病学专家伊恩·利普金在疫情期间到中国进行实地考察，并与钟南山院士等中方专家就疫情防控进行深入交流；在美国从事相声表演的杰西·阿佩尔2月份在波士顿一所中学举行义演，筹集1.2万美元，最终为武汉捐赠了60箱医疗物资；加利福尼亚州圣克拉拉大学的中国学生们为当期社区捐赠了数千份个人防护用品……在中美民众抗疫故事云端分享活动中，疫情以来两国社会相互援助的动人故事得到了集中展示，对外传递了合作抗疫、共渡难关的团结精神。

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