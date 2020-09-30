第75届联大一般性辩论闭幕 绝大多数领导人维护多边主义

新华社联合国9月29日电（记者王建刚）第75届联合国大会一般性辩论29日在纽约联合国总部落下帷幕。面对新冠疫情等诸多全球性威胁与挑战，绝大多数领导人展现了捍卫多边主义以及维护联合国权威的坚定决心。

第75届联大主席博兹克尔在闭幕式上说，这次会议“内容丰富、形式特殊”。虽然各国领导人无法亲赴纽约联合国总部出席现场会议，但通过视频演讲，他们重申了对多边主义和联合国的承诺。绝大多数领导人认为单边行动无法阻止新冠疫情蔓延，认同“多边主义是应对新冠疫情以及气候变化等全球性挑战的最可靠保障。在一个相互依赖和关联的世界里，解决全球性问题的途径只能是来自以联合国为中心的多边行动”。

博兹克尔还谈到他在任期内要解决好的“三大问题”，即建立疫情预警系统、强化应对危机方案的包容性、确保疫苗获得的公平性。他鼓励会员国在将于今年晚些时候召开的新冠疫情联大特别会议上，就这三个问题提出政策解决方案。

博兹克尔在讲话中对各国领导人在推进可持续发展目标以及十年行动方面所展示的决心和承诺表示赞赏，欢迎有关各方核裁军步骤以及维护伊核协议的立场，敦促国际社会加快气候行动，积极应对和平与安全领域中的严峻挑战，积极响应联合国秘书长古特雷斯关于全球停火的倡议，加快推进实现男女平等的步伐等。

第75届联大一般性辩论22日在纽约联合国总部开幕。170多位国家元首和政府首脑以及部分高级代表通过预先录制视频发言，就国际和地区重大关切发表看法并提出解决方案。本届联大一般性辩论主题为“我们想要的未来，我们需要的联合国：重申我们对多边主义的集体承诺——通过有效的多边行动抗击新冠疫情”。

联合国大会是联合国主要的审议、监督和审查机构，由联合国全体会员国共同组成。大会每年9月至12月举行常会。常会通常分两个阶段，前段为一般性辩论阶段，后段为大会讨论和审议列入议程的各项议题阶段。

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