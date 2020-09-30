新华社联合国9月29日电 专访：中国为推动全球性别平等与妇女赋权作出贡献——访联合国妇女署执行主任姆兰博-努卡

新华社记者尚绪谦

联合国妇女署执行主任菲姆齐莱·姆兰博-努卡日前在接受新华社记者书面专访时表示，中国妇女事业快速发展，中国为推动全球性别平等与妇女赋权作出贡献。

姆兰博-努卡对中国妇女事业的发展成就表示赞赏。她说，中国在就业和教育方面为女性创造平等机会，成绩斐然。按照中国现行农村贫困标准，截至2018年底，中国全国农村贫困人口从2012年的9899万减少到1660万，减少的贫困人口中约一半为女性。2017年，女童小学净入学率达到99.9%，普通高等学校本专科在校女生占在校生总数的比例已达52.5%。

姆兰博-努卡表示，中国全社会就业人员中女性占比超过四成，互联网领域创业者中女性达到55%。此外，中国女性冲在抗击新冠疫情的前沿，从事医务、物流、社区等工作，还参与疫苗开发和大规模公共卫生响应等。

姆兰博-努卡认为，中国在促进妇女体面就业、推进包容性增长方面起到关键作用，希望中国在创新和技术方面加大对女性，尤其是农村女性和年轻女性的支持，并期待中国在妇女事业中取得更大成绩。她表示，联合国妇女署愿支持中国政府推进妇女事业的长期努力。

10月1日，联合国将在第75届联大会议期间举行高级别会议，纪念1995年北京世界妇女大会通过《北京宣言》和《行动纲领》25周年。姆兰博-努卡在采访中表示，北京世妇会召开25年后的今天，《北京宣言》和《行动纲领》的重要性丝毫未减，仍是最具综合性和变革意义的性别平等与妇女赋权政策框架。

她说，中国一直是联合国妇女署在全球层面的坚强伙伴。作为北京世妇会东道国，中国和联合国妇女署在会议召开20周年之际曾共同举办全球妇女峰会，与会国家元首和政府首脑对推进妇女权利作出了具体承诺。

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