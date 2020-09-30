中古生物医药合作为两国人民谋福利

白先宏

编者按：今年9月28日是古巴共和国和中华人民共和国正式建交60周年纪念日。自1960年建交以来，中古两国同呼吸共命运，建立了跨越半个多世纪的深厚友谊。习近平主席曾说：“中古是好朋友、好同志、好兄弟，有相同的理想和信念。”近年来，中古双边合作在各领域都取得丰硕成果。值此建交60周年之际，人民网推出系列访谈，从多角度讲述中古友谊故事。

古巴的医疗水平属世界前列，中古两国近年来在生物医药等领域的合作在不断推进，造福两国人民。今年是中古建交60周年，就两国在生物医药合作方面的进展等内容，人民网专访中国和古巴在生物医药领域的第一个合资公司——百泰生物董事长白先宏。他认为，中古两国在生物医药方面的合作已经为两国经济和人民带来实实在在的好处。

人民网：1994年，您第一次带领中国科技代表团访问古巴。此后，您与古巴在生物技术和其它领域进行了许多合作和交流。请您讲讲您了解到的近些年来中古两国在生物医药合作交流方面取得了哪些成果。

白先宏：1994年，我带领中国科技代表团访问古巴期间,与古巴签署了一系列生物医药技术合作的协议,之后中古两国政府在2004年签署了《中古生物技术领域合作谅解备忘录》，加强了两国之间生物技术合作,特别是生物医药的交流合作。两国政府专门设立了工作组，有关部门之间保持了密切配合，由技术交流合作逐渐向经济技术合作发展。

在这种形势下，百泰生物药业有限公司成立了，成为中国和古巴在生物医药领域的第一个合资公司，共同开发了中国的第一个人源化单克隆抗体尼妥珠单抗（泰欣生）。泰欣生2008年在中国上市，批准治疗鼻咽癌，也是目前国内唯一获批治疗鼻咽癌的靶向药物。2009年，国际权威的《NCCN头颈肿瘤临床实践指南（中国版）》将泰欣生作为治疗鼻咽癌的主要产品收入其中。尼妥珠单抗先后获得包括食管癌、胰腺癌、头颈部肿瘤等多个新适应症的临床批件，目前，正在开展尼妥珠单抗治疗食管癌、胰腺癌、宫颈癌、头颈部肿瘤和脑胶质瘤的注册临床研究。

泰欣生2017年进入了国家医保，患者仅需支付原来治疗费用的15%-30%就可以使用泰欣生进行系统完善的治疗，癌症患者的负担大大减轻。目前，中国已经约有15万余名患者接受了泰欣生的治疗。

除百泰生物之外，长春海伯尔、湖北中古生物制药、三诺生物等都与古巴的有关企业展开了富有成效的合作。

人民网：我们了解到，在国家科委工作期间，您参与过医药和生物技术的科技管理工作。当时，治疗癌症的人源化抗体研发和生产一直被发达国家垄断，而古巴正在开展的人源化抗体项目研究，为治疗癌症带来了希望。您对古巴的医学研究和医疗水平有何评价？

白先宏：古巴一直重视医疗体系的建设，早在上世纪60年代，古巴就在全国范围内建立了“三级医疗”体系和家庭医生制度，真正实现了全民免费医疗。古巴的人均寿命75.8岁，大大领先于其他国家。婴儿死亡率5.3％，孕产妇死亡率21/10万。古巴的骨髓、心脏、肝脏、胰腺等器官的移植手术已具有世界级水平。

古巴的生物医药水平在国际也享有盛名。上世纪80年代，在菲德尔·卡斯特罗主席的亲自倡导下，古巴举全国之力发展生物医药技术，在西哈瓦那科技园区设立了30余家生物技术开发机构，这些机构在2012年整合组成了古巴生物医药集团。经过40余年的发展，古巴在抗体、疫苗、遗传工程等领域已经跻身于世界先进行列。

人民网：2000年，您引进了古巴正在研究开发的新药并成立了百泰生物药业有限公司。2008年，百泰生物开发的第一个抗体药物“泰欣生”成功上市，这也是中国第一个基因重组人源化单克隆抗体靶向癌症治疗药物。在药物研发过程中，古巴起到了怎样的作用？

白先宏：百泰2000年成立，是国内第一个从事抗体研发和生产的企业，当时国内对抗体研发和生产技术知之甚少。古巴在抗体开发和生产方面有一些经验，中国和古巴两国技术人员一道进行技术攻关，共同开发了尼妥珠单抗，这是中国第一个治疗恶性肿瘤的单克隆抗体。

随之是如何实现药品从实验室规模到批量化生产的跨越。中古两国技术人员又一步步摸索，一点点尝试，最终实现了抗体的规模化生产。随后，中方技术人员又根据生产设施的特性对生产工艺进行了进一步的改善和革新，大大提高了抗体产量。目前，百泰拥有了世界领先水平的抗体产业化生产设施，也是国内抗体生产技术成熟、经验丰富的企业。

人民网：请说说您眼中的古巴和中国关系的特别意义。

白先宏：古巴是第一个与中国建交的拉美国家，两国传统友谊深厚，60年来中古两国互帮互助，在经济技术方面，通过密切合作和交流，促进了两国经济的发展。生物医药是中国和古巴在高科技方面的重要的合作领域，百泰生物药业有限公司是《中古生物技术领域合作谅解备忘录》下最重要的合作项目，20年来，百泰与古巴合作进展顺利，两国共同开发的尼妥珠单抗是中国第一个人源化单克隆抗体，中国已有10万余名患者因接受尼妥珠单抗的治疗延长了生活周期，提高了生活质量，产生了良好的社会效应。同时，百泰为支持古巴的经济发展也做出了重要贡献，从2009年开始每年向古巴分红，累计分红金额超过8000万美金。

人民网：中古两国在深化合作上还能再做什么？

生物医药是中国和古巴在高科技方面的重要合作领域，两国政府都给与了极大的重视。但是目前中国有关部门对古巴药品的认识还不够充分，阻碍了古巴药品在中国的注册和上市，希望两国在药品监管领域继续加强交流沟通，使古巴临床数据在中国得到认可，推动已在古巴上市的药品在中国的注册审批。

(责编：苏缨翔、燕勐)