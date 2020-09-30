蔡润大使视频致辞

人民网马德里9月29日电（记者陈晓航）葡萄牙里斯本消息：当地时间29日，中国驻葡萄牙大使馆举办庆祝中华人民共和国成立71周年线上招待会，蔡润大使发表致辞。葡最高行政法院院长内图、总统外事顾问马蒂纽、总理外事顾问杜阿尔特等官员、各界友好人士、各国驻葡使节、国际组织代表、旅葡华侨华人、中资企业及留学生，中国驻葡使馆全体外交官等各方人员在线观看庆祝活动视频。

蔡润大使在致辞中表示，2020年对中国和世界都是极不寻常的一年。突如其来的新冠肺炎疫情，给人类社会带来严重威胁和巨大挑战。在中国共产党坚强领导下，中国迅速打响疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，夺取了全国抗疫斗争重大战略成果。在加强疫情防控工作的同时，中国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，取得显著成效。中国经济正逐步克服疫情带来的不利影响,呈现稳步复苏的态势，显示出强大的修复能力和旺盛的生机活力。中国本着公开、透明、负责任的态度，同世界各国携手合作，有力支持了包括葡萄牙在内的全球疫情防控，以实际行动彰显了中国推动构建人类命运共同体的真诚愿望。

蔡润大使说，2020年是中国全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的决胜之年。中国将坚定不移深化改革扩大开放，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，实现更高水平对外开放。中国将坚定不移走和平发展道路，推动构建人类命运共同体，以实际行动维护世界和平发展大局。中国将继续推进疫情防控国际合作，同国际社会携手应对日益严峻的全球性挑战，为增进全人类福祉作出不懈努力。

蔡润大使强调，在共同抗击疫情的过程中，中葡相互理解、相互支持、相互帮助，两国人民之间的友谊进一步加深，中葡全面战略伙伴关系进一步加强。中葡双方努力克服疫情带来的影响和冲击，继续推进两国“一带一路”框架内各领域务实合作，能源、基础设施、产业、科技等领域合作取得一批新成果。当前，中葡关系正处于历史上最好时期，面临重要发展机遇。中方愿与葡方一道，推动新时代中葡关系实现更大发展，更好造福两国人民，为构建人类命运共同体做出更大贡献。

线上招待会还播出了《中国2020——人民至上》、《同心抗疫》等视频短片，全面生动地展现了中国践行人民至上理念，夺取了全国抗疫斗争重大战略成果，全方位呈现了中国同包括葡萄牙在内的国际社会携手抗击疫情，以实际行动践行人类命运共同体的理念。

中央芭蕾舞团和苏州民族管弦乐团的艺术家们也为大家带来在线芭蕾舞《敦煌》、《天鹅湖》，民乐合奏《春江花月夜》、《花好月圆》、《我的祖国》等精彩表演。

观看网上庆祝活动的葡方友人纷纷表示，中国在全球率先成功控制住疫情，积极开展抗疫国际合作，充分彰显了大国担当。葡方希望与中方一道，在加强双方抗疫合作的同时，继续深化两国各领域务实合作，推动中葡全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

(责编：苏缨翔、燕勐)