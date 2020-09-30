2020“天涯共此时——中秋节”线上文化周在纽约启幕

2020纽约“天涯共此时——中秋节”线上文化周

人民网纽约9月29日电 （记者李晓宏）当地9月28日，由中国驻纽约旅游办事处主办，联合国艺术基金会、美国旅行批发商协会、亚太旅游协会纽约分会支持的2020“天涯共此时——中秋节”线上文化周在纽约启幕，与海外华人及不同文明体系的美国各族裔民众分享这一轮关于亲情的圆月。

没有比节日更能体现一个民族的文化特性了。作为全球海外中国文化中心和驻外旅游办事处的联动项目，该文化周以中秋佳节为主题，形式与内涵进行文化上的阐释和创新，在拥抱面向世界的生活的同时留住文化血脉，体现期盼世界人民和谐共处、人类健康幸福的美好祝愿。

文化周期间，“中秋主题宣传片云发布”活动内容创新上，通过一段有“温度”的视频，在讲述中秋文化起源与习俗的同时，展示节日文化与现代生活的结合，体现中国传统文化的当代意义。

形式创新上，该活动借助美国主流媒体平台的社交媒体，将中秋寄寓“和谐、 团圆、健康”的美好祝托传递给更多海外的年轻人。文化周活动持续至10月5日。

据悉，按照文化和旅游部统一部署，驻纽约旅游办事处还利用其美丽中国脸书平台对中秋文化进行推广，滚动发布了文化周总体海报、主题宣传片、全球云合唱、虚拟主题展、四川旅游推广会及各种主题音乐会直播。

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