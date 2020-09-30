拉丁舞者霍曜飞：古巴是一个极具魅力的国家

霍曜飞

编者按：今年9月28日是古巴共和国和中华人民共和国正式建交60周年纪念日。自1960年建交以来，中古两国同呼吸共命运，建立了跨越半个多世纪的深厚友谊。习近平主席曾说：“中古是好朋友、好同志、好兄弟，有相同的理想和信念。”近年来，中古双边合作在各领域都取得了丰硕成果。值此，人民网推出系列访谈，从多角度讲述中古友谊故事。本篇人民网专访萨尔萨舞者霍曜飞，讲述他与古巴的情谊。

萨尔萨舞（Salsa）是世界流行的拉丁社交舞，起源于古巴，其轻松又动感的舞蹈风格如今也越来越受到中国年轻人的喜爱。在中国萨尔萨舞爱好者中，霍曜飞是一个耳熟能详的名字。不仅如此，这位中国舞者在古巴也颇具盛名。

2017年底，霍曜飞与古巴“童真乐队”合作了一首舞曲《从中国到哈瓦那》，在当地电视台的音乐节目上循环播出，爱看电视、爱音乐的古巴人就这样认识了舞技了得的“大卫·霍”。

作为中国古巴文化交流大使，霍曜飞迄今已经去了古巴三十余次，他把这个热情奔放的加勒比岛国当作自己的第二故乡。

1998年，霍曜飞第一次在中国一家酒吧里接触到萨尔萨舞。萨尔萨与他当时正学习的拉丁舞有许多不同之处，这深深吸引了霍曜飞。“萨尔萨舞音乐有动感，舞蹈动作简单但难以把握，每个人脸上都洋溢着发自内心的喜悦……”霍曜飞说，那是自己人生中第一次听到萨尔萨这种风格的音乐，第一次看到萨尔萨舞，那一天注定改变了他的人生道路。“没有过程，从第一眼见到她我便一见钟情，至今不曾改变。”

往后的岁月里，霍曜飞不断向人请教舞蹈动作，反复练习，并且在日后创办俱乐部时，也将萨尔萨舞融入到了教学中。他还于2003-2005年期间三次赴古巴国际艺术学院学习舞蹈及拉丁打击乐。与此同时，霍曜飞还游历了古巴十四个省。“古巴是一个极具魅力的国家，独一无二，无与伦比。”

他说：“上一代人提到古巴，会想起蔗糖、女排、拳击。实际上古巴还有很多世界之最：古巴盛产世界顶级的雪茄和朗姆酒；古巴医疗体系被联合国誉为世界楷模；古巴的教育领先全球，全民识字率高达99.9%；还有数不胜数的世界文化和自然遗产……”

古巴人民的民族意识与不惧强权的斗争精神同样令他感动。上世纪50年代，在菲德尔·卡斯特罗、劳尔·卡斯特罗和切·格瓦拉的领导下，古巴人民开始武装起义，推翻了亲美独裁统治者巴蒂斯塔的政权，在拉丁美洲建立了第一个摆脱帝国主义统治的社会主义国家。“这是拉丁美洲以及全世界的典范。”霍曜飞说。

此外，古巴的音乐和舞蹈风靡全球。霍曜飞在采访中表示，最吸引自己的就是这个国家的音乐和舞蹈。“一个不到一千两百万人口的国家却是世界上输出音乐与舞蹈最多的国家。舞蹈艺术源于民间，是街头文化、百姓的生活赋予了古巴萨尔萨舞生命力，古巴人民才是魅力之源。”迄今为止，他已数不清自己游历古巴的次数。“我永远都对这个国家充满热情，每次去都像是在‘充电’。”

谈及拉丁舞近些年来在中国的普及和未来的发展状况，霍曜飞说，“经过我们多年的努力，萨尔萨舞在中国得到一些认知，但要想把这种拉丁文化的精髓展示给大家，单单依靠个人的力量远远不够。” 拉丁美洲是拉丁音乐和舞蹈的摇篮，霍曜飞每年都组织学生去古巴进行文化交流。他强调，“学习萨尔萨舞脱离不了古巴。萨尔萨舞在推动中古两国文化交流中起着至关重要的作用。”

今年是中古建交六十周年，古巴是与新中国建交的第一个拉美国家。谈及两国的友好关系，霍曜飞说：“中古始终在经济、教育、医疗卫生、文化、体育等多个领域保持着合作与良好伙伴关系。”他还说：“其实我们中国人在古巴老百姓心中是有特殊位置的。早在一百多年前就有华人移民生活在古巴。他们为古巴的建设，甚至古巴的独立运动做出了杰出贡献。”如今在哈瓦那还矗立着一块华人记功碑，纪念旅古华侨华人在古巴独立战争中的卓越贡献。碑座的铜牌上用西班牙文刻着：“没有一个古巴华人是逃兵，没有一个古巴华人是叛徒”。 霍曜飞说：“就像习近平主席说的：‘中国和古巴是好朋友、好同志、更是好兄弟！’”

(责编：苏缨翔、燕勐)